Во многих городах и регионах нашего государства школы в этом учебном году устанавливали собственный график отдыха учеников. Когда закончатся весенние каникулы в школах, лицеях и колледжах Украины, читайте в материале 24 Канала.

Читайте Весенние каникулы в школах Украины 2023: когда и сколько будут отдыхать

Когда закончатся весенние каникулы в Украине 2023

Этот учебный год стартовал 1 сентября 2022 года и должен завершиться 30 июня 2023 года.

По стандартному графику, весенние каникулы в школах Украины стартовали 27 марта. Дети должны вернуться к учебе 3 апреля 2023 года.

У частных школ может быть свой календарь, иногда отличающийся довольно существенно от стандартного.

В целом большинство школ в Украине работают по семестровой системе, но есть исключения. В некоторых может действовать трехместровая система с модулями. Хотя в соответствии с ней работают колледжи и лицеи.

В колледжах и лицеях весенние каникулы должны начаться 3 апреля и продолжаться до 9 апреля 2023 года.

Когда заканчиваются каникулы в разных городах

Киев

Ученики в Киеве ушли на весенние каникулы 27 марта, которые продлятся до 3 апреля.

Львов и область

Весенние каникулы в школах Львова продолжаются неделю. Ученикик отдыхают в период с 20 марта по 9 апреля.

Во Львовской области каждая школа самостоятельно определяет график каникул.

Харьков и область

В Харьковской области каникулы в школах начались в основном с 27 марта и продлятся до 2 апреля.

Только в Шевченковской и Нововодолажской общинах ученики будут отдыхать от учебы 3 по 9 апреля. А в Купянске – с 14 по 18 апреля. Все потому, что в этих общинах учеба стартовала позже.

Житомир

В Житомире весенние каникулы для учеников лицеев начались 27 марта и продлятся до 2 апреля.

Ровно

Весенние каникулы в школах Ровно также стартовали 27 марта и завершатся 2 апреля.

Черновцы и Буковина

Даты и продолжительность каникул школы города определяли самостоятельно. В большинстве школ отдых для детей начнется в конце марта – начале апреля.

В школах Буковины с 27 марта начались весенние каникулы. В то же время ученики в разных учебных заведениях области идут на каникулы по разному графику. Еще в почти 120 школах их не будет.

Канев

Весенние каникулы в школах Канева продлятся с 1 по 9 апреля.

Волынская область

Ученики на Волыни уходят на отдых в последнюю неделю марта.

Черкассы и область

В Черкассах также сменили даты отдыха учеников весной. Чиновники посоветовали начать каникулы в школах города неделю позже: не с 27 марта, а с 3 апреля. Отдыхать от обучения школьники будут неделю.