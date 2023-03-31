Во многих городах и регионах нашего государства школы в этом учебном году устанавливали собственный график отдыха учеников. Когда закончатся весенние каникулы в школах, лицеях и колледжах Украины, читайте в материале 24 Канала.
Читайте Весенние каникулы в школах Украины 2023: когда и сколько будут отдыхать
Когда закончатся весенние каникулы в Украине 2023
Этот учебный год стартовал 1 сентября 2022 года и должен завершиться 30 июня 2023 года.
По стандартному графику, весенние каникулы в школах Украины стартовали 27 марта. Дети должны вернуться к учебе 3 апреля 2023 года.
У частных школ может быть свой календарь, иногда отличающийся довольно существенно от стандартного.
В целом большинство школ в Украине работают по семестровой системе, но есть исключения. В некоторых может действовать трехместровая система с модулями. Хотя в соответствии с ней работают колледжи и лицеи.
В колледжах и лицеях весенние каникулы должны начаться 3 апреля и продолжаться до 9 апреля 2023 года.
Когда заканчиваются каникулы в разных городах
Киев
Ученики в Киеве ушли на весенние каникулы 27 марта, которые продлятся до 3 апреля.
Львов и область
Весенние каникулы в школах Львова продолжаются неделю. Ученикик отдыхают в период с 20 марта по 9 апреля.
Во Львовской области каждая школа самостоятельно определяет график каникул.
Харьков и область
В Харьковской области каникулы в школах начались в основном с 27 марта и продлятся до 2 апреля.
Только в Шевченковской и Нововодолажской общинах ученики будут отдыхать от учебы 3 по 9 апреля. А в Купянске – с 14 по 18 апреля. Все потому, что в этих общинах учеба стартовала позже.
Житомир
В Житомире весенние каникулы для учеников лицеев начались 27 марта и продлятся до 2 апреля.
Ровно
Весенние каникулы в школах Ровно также стартовали 27 марта и завершатся 2 апреля.
Черновцы и Буковина
Даты и продолжительность каникул школы города определяли самостоятельно. В большинстве школ отдых для детей начнется в конце марта – начале апреля.
В школах Буковины с 27 марта начались весенние каникулы. В то же время ученики в разных учебных заведениях области идут на каникулы по разному графику. Еще в почти 120 школах их не будет.
Канев
Весенние каникулы в школах Канева продлятся с 1 по 9 апреля.
Волынская область
Ученики на Волыни уходят на отдых в последнюю неделю марта.
Черкассы и область
В Черкассах также сменили даты отдыха учеников весной. Чиновники посоветовали начать каникулы в школах города неделю позже: не с 27 марта, а с 3 апреля. Отдыхать от обучения школьники будут неделю.
Весенние каникулы в большинстве школ Черкасской области стартуют в конце марта. В части учебных заведений дети будут отдыхать от обучения в апреле. А в более чем 30 школах каникул весной не будет вообще.
Полтавщина
В Полтавской области даты отдыха учеников школы будут определять самостоятельно. Так, в Полтаве и Миргороде ученики ушли на отдых 25 марта и вернутся на обучение 3 апреля. В Кременчуге каникулы длились с 20 по 26 марта.
В Полтавской области в 44 общинах ученики ушли на каникулы с 27 марта и отдыхают до 2 апреля. В трех общинах – с 3 апреля по 9 апреля. В пяти – ушли с 20 марта по 26 марта. В семи – с 25 марта по 2 апреля и в одной общине – с 10 апреля по 16 апреля.
Мукачево
В Мукачево школьные каникулы в школах продлятся с 10 по 17 апреля включительно.