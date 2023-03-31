У багатьох містах та регіонах нашої держави школи у межах цього навчального року встановлювали власний графік відпочинку учнів. Коли закінчаться весняні канікули у школах, ліцеях та коледжах України, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Читайте Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні
Коли закінчаться весняні канікули в Україні 2023
Цей навчальний рік стартував 1 вересня 2022 року і має завершитися 30 червня 2023 року.
За стандартним графіком весняні канікули у школах України стартували 27 березня. Діти мають повернутися до навчання 3 квітня 2023 року.
У приватних шкіл може бути свій календар, який іноді відрізняється доволі суттєво від стандартного.
Загалом більшість шкіл в Україні працюють за семестровою системою, але є винятки. В окремих може діяти триместрова система з модулями. Хоча відповідно до неї працюють коледжі і ліцеї.
У коледжах та ліцеях весняні канікули мають розпочатися 3 квітня і тривати до 9 квітня 2023 року.
Коли закінчуються канікули у різних містах
Київ
Учні у Києві пішли на весняні канікули 27 березня, які триватимуть до 3 квітня.
Львів і область
Весняні канікули у школах Львова тривають тиждень. Учні відпочивають у період з 20 березня до 9 квітня.
На Львівщині кожна школа самостійно визначає графік канікул.
Харків і область
На Харківщині канікули у школах розпочалися здебільшого з 27 березня і триватимуть до 2 квітня.
Лише у Шевченківській та Нововодолазькій громадах учні відпочиватимуть від навчання 3 до 9 квітня. А у Куп'янську – з 14 до 18 квітня. Усе через те, що у цих громадах навчання стартувало пізніше.
Житомир
У Житомирі весняні канікули для учнів ліцеїв розпочалися 27 березня і триватимуть до 2 квітня.
Рівне
Весняні канікули у школах Рівного також стартували 27 березня і завершаться 2 квітня.
Чернівці і Буковина
Дати та тривалість канікул школи міста визначали самостійно. У більшості шкіл відпочинок для дітей розпочнеться наприкінці березня – на початку квітня.
У школах Буковини з 27 березня розпочалися весняні канікули. Водночас учні у різних навчальних закладах області йдуть на канікули за різним графіком. Ще у майже 120 школах їх не буде.
Канів
Весняні канікули у школах Канева триватимуть з 1 до 9 квітня.
Волинська область
Учні на Волині йдуть на відпочинок в останній тиждень березня.
Черкаси і область
У Черкасах також змінили дати відпочинку учнів навесні. Чиновники порадили розпочати канікули у школах міста на тиждень пізніше: не з 27 березня, а з 3 квітня. Відпочиватимуть від навчання школярі тиждень.
Весняні канікули у більшості шкіл Черкащини стартують наприкінці березня. У частині навчальних закладів діти відпочиватимуть від навчання у квітні. А у понад 30 школах канікул навесні не буде взагалі.
Полтавщина
На Полтавщині дати відпочинку учнів школи визначатимуть самостійно. Так, у Полтаві та Миргороді учні пішли на відпочинок 25 березня і повернуться на навчання 3 квітня. У Кременчуці канікули тривали з 20 до 26 березня.
На Полтавщині у 44 громадах учні пішли на канікули з 27 березня і відпочивають до 2 квітня. У трьох громадах – з 3 квітня до 9 квітня. У п'яти – пішли з 20 березня по 26 березня. У семи – з 25 березня по 2 квітня і в одній громаді – з 10 квітня по 16 квітня.
Мукачево
У Мукачеві шкільні канікули у школах триватимуть з 10 до 17 квітня включно.