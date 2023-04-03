У багатьох містах та областях України школи у межах цього навчального року встановлювали власний графік відпочинку учнів. У яких областях школярі відпочиватимуть від навчання у квітні, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Читайте Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні

Коли весняні канікули в Україні 2023

Цей навчальний рік стартував 1 вересня 2022 року і має завершитися 30 червня 2023 року.

За стандартним графіком весняні канікули у школах України мали відбуватися протягом 27 березня – 2 квітня.

У приватних шкіл може бути свій календар, який іноді відрізняється доволі суттєво від стандартного.

У коледжах та ліцеях весняні канікули запланували на 3 – 9 квітня 2023 року.

У яких містах весняні канікули у квітні

Львів і область

Весняні канікули у школах Львова тривають тиждень. Учні відпочивають у період з 20 березня до 9 квітня.

На Львівщині навчальні заклади самостійно визначають дати відпочинку учнів.

Харків і область

На Харківщині у Шевченківській та Нововодолазькій громадах учні відпочиватимуть від навчання 3 до 9 квітня. А у Куп'янську – з 14 до 18 квітня. Усе через те, що у цих громадах навчання стартувало пізніше.

Канів

Весняні канікули у школах Канева триватимуть з 1 до 9 квітня.

До теми Коли закінчаться весняні канікули у школах України

Черкаси і область

У Черкасах чиновники порадили розпочати канікули у школах з 3 квітня. Відпочиватимуть від навчання школярі тиждень.