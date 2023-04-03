У багатьох містах та областях України школи у межах цього навчального року встановлювали власний графік відпочинку учнів. У яких областях школярі відпочиватимуть від навчання у квітні, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Читайте Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні
Коли весняні канікули в Україні 2023
Цей навчальний рік стартував 1 вересня 2022 року і має завершитися 30 червня 2023 року.
За стандартним графіком весняні канікули у школах України мали відбуватися протягом 27 березня – 2 квітня.
У приватних шкіл може бути свій календар, який іноді відрізняється доволі суттєво від стандартного.
У коледжах та ліцеях весняні канікули запланували на 3 – 9 квітня 2023 року.
У яких містах весняні канікули у квітні
Львів і область
Весняні канікули у школах Львова тривають тиждень. Учні відпочивають у період з 20 березня до 9 квітня.
На Львівщині навчальні заклади самостійно визначають дати відпочинку учнів.
Харків і область
На Харківщині у Шевченківській та Нововодолазькій громадах учні відпочиватимуть від навчання 3 до 9 квітня. А у Куп'янську – з 14 до 18 квітня. Усе через те, що у цих громадах навчання стартувало пізніше.
Канів
Весняні канікули у школах Канева триватимуть з 1 до 9 квітня.
До теми Коли закінчаться весняні канікули у школах України
Черкаси і область
У Черкасах чиновники порадили розпочати канікули у школах з 3 квітня. Відпочиватимуть від навчання школярі тиждень.
У частині навчальних закладів Черкаської області діти також відпочиватимуть від навчання у квітні.
Полтавщина
На Полтавщині дати відпочинку учнів школи визначатимуть самостійно. У трьох громадах діти відпочиватимуть від навчання з 3 квітня до 9 квітня, ще в одній громаді – з 10 квітня по 16 квітня.
Мукачево
У Мукачеві шкільні канікули у школах триватимуть з 10 до 17 квітня включно.