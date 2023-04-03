Во многих городах и областях Украины школы в этом учебном году устанавливали собственный график отдыха учеников. В каких областях школьники будут отдыхать от обучения в апреле, читайте в материале 24 Канала.

Читайте Весенние каникулы в школах Украины 2023: когда и сколько будут отдыхать

Когда весенние каникулы в Украине 2023

Этот учебный год стартовал 1 сентября 2022 года и должен завершиться 30 июня 2023 года.

По стандартному графику весенние каникулы в школах Украины должны были проходить в течение 27 марта – 2 апреля.

У частных школ может быть свой календарь, иногда отличающийся довольно существенно от стандартного.

В колледжах и лицеях весенние каникулы запланировали на 3 – 9 апреля 2023 года.

В каких городах весенние каникулы в апреле

Львов и область

Весенние каникулы в школах Львова продолжаются неделю. Ученики отдыхают в период с 20 марта по 9 апреля.

На Львовщине учебные заведения самостоятельно определяют даты отдыха учеников.

Харьков и область

В Харьковской области в Шевченковской и Нововодолажской общинах ученики будут отдыхать от учебы 3 до 9 апреля. А в Купянске – с 14 по 18 апреля. Все потому, что в этих общинах обучение стартовало позже.

Канев

Весенние каникулы в школах Канева продлятся с 1 по 9 апреля.

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Черкассы и область

В Черкассах чиновники посоветовали начать каникулы в школах с 3 апреля. Отдыхать от учебы школьники будут неделю.