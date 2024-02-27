Когда в школах Ривненской области будут весенние каникулы и прозвучит последний звонок

В большинстве школ Ровенской области в 2024 году будут весенние каникулы. Их запланировали на март-апрель.

Первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин сообщил, что ученики будут отдыхать от учебы неодновременно.

Смотрите также Когда закончится учебный год в школах Луцка

Когда ученики на Ровенщине пойдут на весенние каникулы

Быстрее всего пойдут на отдых школьники Морозовской гимназии, что на Кореччине. Каникулы у них стартуют уже с 6 марта. Продлится неделю.

Больше всего заведений по графику пойдут на каникулы с 25 марта – 267 школ, с 23 марта – 145, с 30 марта – 34, с 18 марта – 20. Позднее всего весенние каникулы в области начнутся 8 апреля – в 30 школах,

– сообщил чиновник.

В 7-ми учебных заведениях, добавил первый заместитель председателя Ровенской ОГА, весенние и зимние каникулы были объединены. Поэтому эти школьники будут учиться до последнего звонка.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy

Отметим, что в соответствии с законодательством, каждая школа в пределах автономии может самостоятельно устанавливать структуру учебного года.

Последние звонки на Ровенщине в основном состоятся 31 мая,

– резюмировал Подолин.

Ранее мы также писали о том, что сколько школьников в Украине учится онлайн, и как оценивают такое образование родители.