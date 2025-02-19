Когда будут весенние каникулы в школах Украины в 2025 году

Этот учебный год в школах нашего государства стартовал 2 сентября 2024 года. Официально продлится до 30 июня 2025 года.

В его рамках предусмотрели осенние, зимние и весенние каникулы. Когда ученики будут отдыхать весной в этом году, рассказывает 24 Канал.

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Когда будут весенние каникулы в школах

В рамках этого учебного года педагогические советы школ могут самостоятельно определять даты каникул. Министерство образования и науки Украины также позволило им согласовывать структуру и продолжительность учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса.

Школы могут тоже принимать решение самостоятельно относительно того, отправлять ли учеников на отдых весной, или организовать для них более длинный отдых зимой. На местах, в частности, учитывают безопасность и погодные условия в регионе.

Обычно ученики весной отдыхают от учебы неделю. Этот год также не будет исключением.

В основном весенние каникулы стартуют в школах Украины в этом году 24 марта. Продлится до 30 марта.

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Решение о таких датах отдыха детей ранее предварительно согласовали, в частности, в таких городах как Ровно, Луцк, Хмельницкий, Ужгород и других.

Что интересно, даты каникул могут отличаться даже в пределах одного города, ведь, как мы уже упоминали, школы сами имеют право корректировать даты отдыха учеников.