В одном из облцентров ученики всех школ уходят на весенние каникулы раньше

С 3 марта ученики всех школ Хмельницкого внепланово уйдут на весенние каникулы. Отдых от учебы для них стартует на три недели раньше.

Об этом рассказала и.о. директора департамента образования и науки городского совета Ольга Кшановская. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Когда весенние каникулы в школах Хмельницкого

В горсовете отметили, что имеют определенные карантинные ограничения из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Но решили не продолжать дистанционный формат обучения. Поэтому перенесли весенние каникулы с 24 марта на 3 марта, чтобы в дальнейшем образовательный процесс был очным, потому что для нас это является приоритетом,

– сообщила чиновница.

Как рассказал Суспильному директор департамента образования и науки Хмельницкой ОВА Александр Пунда, по отдельным общинах ситуация с заболеваемостью ОРВИ сложная.

В частности в Шепетовской, Хмельницкой , Каменец-Подольской, Изяславской, Волочиской и Нетешинской общинах.

Поэтому там мы рекомендуем продолжить дистанционное обучение до 7 марта. Но некоторые учебные заведения по своему усмотрению вводят внеплановые каникулы на неделю,

– отметил он.

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Ранее мы рассказывали, когда будут весенние каникулы в школах Украины в 2025 году. Об этом подробно читайте по ссылке.