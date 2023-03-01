В одном из облцентров Украины сменили даты весенних каникул в школах
Источник:Черкасский городской совет
В Черкассах сменили даты весенних каникул в школах. Дети уйдут на отдых от учебы на неделю позже.
В 2023 году весенние каникулы в школах Черкасс запланированы на 3 – 9 апреля. Сместить даты порекомендовал департамент образования и гуманитарной политики горсовета.
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Когда запланировали весенние каникулы в школах Черкасс
Так, чиновники посоветовали начать весенние каникулы в школах города на неделю позже: не с 27 марта, а с 3 апреля.
Директора школ это предложение поддержали. Соответствующее решение было принято на заседаниях педагогических советов, уточнил глава департамента Богдан Белов.
К слову, продолжительность весенних каникул для школьников Черкасс останется неизменной. Отдых от учебы продлится неделю.Обратите внимание! Согласно стандартному графику, весенние каникулы в школах Украины стартуют 27 марта и продлятся до 2 апреля 2023 года.
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- Социологическая группа "Рейтинг" опросила около 2 тысяч украинских матерей, имеющих детей в возрасте от 3 до 17 лет.
- По данным социологов, онлайн форма обучения наиболее распространена на прифронтовых территориях. В то же время, онлайн и смешанная формы – на деоккупированных территориях и в центральной части Украины.
Согласно результатам опроса, дети учатся так:
- 42% детей учатся в школах или садах онлайн;
- 29% – по смешанной форме (как онлайн, так и в помещениях заведений);
- 26% – постоянно посещают учебные и воспитательные заведения;
- 3% – на домашней форме обучения.