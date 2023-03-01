В одном из облцентров Украины сменили даты весенних каникул в школах

В Черкассах сменили даты весенних каникул в школах. Дети уйдут на отдых от учебы на неделю позже.

В 2023 году весенние каникулы в школах Черкасс запланированы на 3 – 9 апреля. Сместить даты порекомендовал департамент образования и гуманитарной политики горсовета.

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Когда запланировали весенние каникулы в школах Черкасс

Так, чиновники посоветовали начать весенние каникулы в школах города на неделю позже: не с 27 марта, а с 3 апреля.

Директора школ это предложение поддержали. Соответствующее решение было принято на заседаниях педагогических советов, уточнил глава департамента Богдан Белов.

К слову, продолжительность весенних каникул для школьников Черкасс останется неизменной. Отдых от учебы продлится неделю.

Согласно стандартному графику, весенние каникулы в школах Украины стартуют 27 марта и продлятся до 2 апреля 2023 года.

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