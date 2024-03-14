В большинстве украинских школ в 2024 году будут весенние каникулы. Учебные заведения при этом могут самостоятельно устанавливать графики отдыха учеников.

Большинство учеников в Украине будет отдыхать весной неделю. Когда и сколько продлятся весенние каникулы в школах Житомира, читайте дальше.

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Когда будут весенние каникулы в школах Житомира

Весенние каникулы запланировали в этом году и в житомирских школах. Они стартуют 23 марта. Дети не будут учиться до 31 марта.

1 апреля 2024 года дети возвращаются к учебному процессу,

– сообщили в департаменте образования Житомира.

Когда будут весенние каникулы в школах Украины

Большинство учеников в Украине этой весной будет отдыхать от учебы.

Каникулы в школах будут длиться в основном неделю.

Заметим, что школы могут в рамках этого учебного года самостоятельно устанавливать графики отдыха учащихся.

Когда будут каникулы весной в школах в 2024 году, можно прочитать по ссылке.