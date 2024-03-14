Когда и сколько продлятся весенние каникулы в школах Житомира

14 марта 2024, 22:32
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Источник:

Департамент образования Житомира

В большинстве украинских школ в 2024 году будут весенние каникулы. Учебные заведения при этом могут самостоятельно устанавливать графики отдыха учеников.

Большинство учеников в Украине будет отдыхать весной неделю. Когда и сколько продлятся весенние каникулы в школах Житомира, читайте дальше.

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Когда будут весенние каникулы в школах Житомира

Весенние каникулы запланировали в этом году и в житомирских школах. Они стартуют 23 марта. Дети не будут учиться до 31 марта.

1 апреля 2024 года дети возвращаются к учебному процессу,
– сообщили в департаменте образования Житомира.

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Когда будут весенние каникулы в школах Украины

  • Большинство учеников в Украине этой весной будет отдыхать от учебы.
  • Каникулы в школах будут длиться в основном неделю.
  • Заметим, что школы могут в рамках этого учебного года самостоятельно устанавливать графики отдыха учащихся.
  • Когда будут каникулы весной в школах в 2024 году, можно прочитать по ссылке.
Автор: Марія Волошин