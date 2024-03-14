Більшість учнів в Україні відпочиватиме навесні тиждень. Коли і скільки триватимуть весняні канікули у школах Житомира, читайте далі.

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Коли будуть весняні канікули у школах Житомира

Весняні канікули запланували цьогоріч і у житомирських школах. Вони стартують 23 березня. Діти не вчитимуться до 31 березня.

1 квітня 2024 року діти повертаються до навчального процесу,

– повідомили у департаменті освіти Житомира.

Якісна профільна освіта за передовими матеріалами – ключ до високооплачуваної роботи у майбутньому. Дистанційний коледж OPTIMA запрошує на безоплатний вебінар, де директорка Діана Лозинська розповість про актуальні спеціальності та унікальні можливості навчання. Зустріч відбудеться 2 квітня о 19:00. Реєстрація – за посиланням.

Коли будуть весняні канікули у школах України