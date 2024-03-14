Большинство учеников в Украине будет отдыхать весной неделю. Когда и сколько продлятся весенние каникулы в школах Житомира, читайте дальше.

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Когда будут весенние каникулы в школах Житомира

Весенние каникулы запланировали в этом году и в житомирских школах. Они стартуют 23 марта. Дети не будут учиться до 31 марта.

1 апреля 2024 года дети возвращаются к учебному процессу,

– сообщили в департаменте образования Житомира.

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Когда будут весенние каникулы в школах Украины