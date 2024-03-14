Большинство учеников в Украине будет отдыхать весной неделю. Когда и сколько продлятся весенние каникулы в школах Житомира, читайте дальше.
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Когда будут весенние каникулы в школах Житомира
Весенние каникулы запланировали в этом году и в житомирских школах. Они стартуют 23 марта. Дети не будут учиться до 31 марта.
1 апреля 2024 года дети возвращаются к учебному процессу,
– сообщили в департаменте образования Житомира.
Когда будут весенние каникулы в школах Украины
- Большинство учеников в Украине этой весной будет отдыхать от учебы.
- Каникулы в школах будут длиться в основном неделю.
- Заметим, что школы могут в рамках этого учебного года самостоятельно устанавливать графики отдыха учащихся.
- Когда будут каникулы весной в школах в 2024 году, можно прочитать по ссылке.