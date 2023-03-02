Об этом рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондарь. При этом напомнил, что общая продолжительность осенних, зимних и весенних каникул должна быть не менее 30 дней.

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Когда весенние каникулы в школах Луцка

Чиновник отметил, что с календарем отдыха школьников в городе определились еще в прошлом году. Начнутся каникулы в школах Луцка 20 марта.

Бондарь при этом заметил, что было бы странно, если бы в одной общине школы уходили на каникулы в разный период.

К урокам ученики вернутся 27 марта.

Когда стартует отдых учеников на Волыни

В области единой даты старта весенних каникул в школах нет, сообщила заместитель начальника областного управления образования и науки Татьяна Соломина. Каждая школа имеет право сама определять, когда отпускать учеников на каникулы.

Чиновница также рассказала, какие факторы влияют на начало каникул:

период зимних каникул;

форма учеби;

отработаны учебные часы.

В основном весенние каникулы в школах Волыни стартуют в последнюю неделю марта.

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К слову, зимние каникулы в большинстве школ Волынской области продолжались с 24 или 30 декабря 2022 года. В Луцке ученики ушли на отдых 26 декабря. Всего в области – 561 школа.

Обратите внимание! Согласно стандартному графику, весенние каникулы в школах Украины стартуют 27 марта и продлятся до 2 апреля 2023 года.