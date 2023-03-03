На весенние каникулы уйдут не все: когда и сколько будут отдыхать ученики Полтавщины и Черкасщины
В Черкасской и Полтавской области школьники не во всех общинах пойдут на весенние каникулы. В целом, ученики должны отдыхать от обучения в этих областях в марте и апреле.
Когда и сколько будут продолжаться весенние школьные каникулы в разных общинах Черкасщины и Полтавщины, читайте на 24 Канале.
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Будут ли весенние каникулы в школах Черкасской области
Весенние каникулы в большинстве школ Черкасской области стартуют в конце марта. В части учебных заведений дети будут отдыхать от обучения в апреле. А в более чем 30 школах каникул весной не будет вообще, рассказал Суспильному руководитель управления образования и науки Черкасской ОВА Валерий Данилевский.
Так, на отдых весной не пойдут ученики в 32 заведениях Городищенской, Звенигородской, Михайловской общин и двух школах Черкасс. Там дети учатся по семестровой системе.
20 марта стартуют каникулы в 4 заведениях Бабанской и Билозирской общин.
В 229 школах каникулы будут с 27 марта по 2 апреля. Это Балаклеевская, Будищенская, Бужанская, Буцкая, Вознесенская, Дмитрушковская, Драбовская, Ерковская, Каменская, Екатеринопольская, Ладыжинская, Лесковская, Липьянская, Липлявская, Маньковская, Медведевская, Мокрокалигорская, Монастырищенская, Пищанская , Стеблевская, Степанковская, Степанецкая, Терновская, Уманская, Христиновская, Краснослободская, Чигиринская, Чернобаевская, Шевченковская, Шполянская, Шрамковская общины, а также шесть заведений Паланской общины и четыре школы Черкасс.
Еще в 189 заведениях каникулы запланировали на 3 – 9 апреля. Это такие общины как Баштечковская, Березняквская, Бобрицкая, Ватутинская, Великохуторская, Виноградская, Ольшанская, Водяницкая, Гельмязовская, Жашковская, Золотоношская, Зоровская, Иваньковская, Ирклиевская, Каневская, Корсунь-Шевченковская, Корсунь-Шевченковская шесть заведений Паланской общины, Смилы, 35 заведений Черкасс и заведения областного подчинения.
В 4 заведениях Млиевской и частично Мошневской общин каникулы продлятся с 10 по 16 апреля. В Тальневской общине 18 заведений объявили о каникулах на 3 – 16 апреля.
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Когда будут отдыхать школьники на Полтавщине
В трех райцентрах Полтавщины весенние каникулы будут продолжаться неделю, рассказали Суспильному в местных управлениях образования. Даты отдыха учеников школы будут определять самостоятельно.
Так, в Полтаве и Миргороде ученики уйдут на отдых 25 марта и вернутся на учебу 2 апреля. В Кременчуге каникулы продлятся с 20 по 26 марта.
В Полтавской области в 44 общинах ученики должны пойти на каникулы с 27 марта по 2 апреля. В трех общинах – с 3 апреля по 9 апреля. В пяти – с 20 марта по 26 марта. В семи – с 25 марта по 2 апреля и в одной общине – с 10 апреля по 16 апреля.