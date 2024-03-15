Когда во Львове будут весенние каникулы в школах в 2024 году

В большинстве школ Украины в рамках этого учебного года будут весенние каникулы. Графики в регионах при этом могут отличаться.

Все потому, что каждая школа может самостоятельно определять, когда отпускать детей на каникулы. Когда будут отдыхать от учебы школьники во Львове, читайте дальше.

Смотрите также Когда в Киеве будут весенние каникулы в школах в 2024 году

Когда будут весенние каникулы в школах Львова

Во Львове большинство школ также отпустят учеников на каникулы весной. В основном этот отдых стартует 25 марта. Продлится весенние каникулы в школах города ориентировочно неделю. Школьники не будут учиться до 31 марта.

Также ученики могут отдыхать и на пасхальные праздники. Их отдых начнется преимущественно 2 – 3 мая.

В управлении образования ЛГС также предоставили подробный график весенних каникул в школах Львова в 2024 году.



График весенних каникул 2024 в школах Львова / ЛГС

З OPTIMA якісна профільна освіта та гнучке навчання доступні кожному. Щоб дізнатися особливості й переваги дистанційного коледжу та отримати відповіді на всі запитання, реєструйтеся на безоплатний вебінар, який відбудеться 2 квітня. Шлях до успішної кар’єри може початись вже сьогодні!

Когда весенние каникулы в школах Украины в 2024 году