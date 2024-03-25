Какими будут весовые коэффициенты баллов по предметам НМТ-2024
Источник:Osvita.ua
Недавно Минобразования Украины обнародовало Порядок приема на обучение в вузах. В этом году поступающим на бакалаврские программы надо подавать результаты НМТ.
Для конкурсного отбора будут засчитывать баллы мультитеста за четыре предметных блока: по украинскому языку, математике, истории Украины и один по выбору участника. Выбрать можно такие предметы как биология, физика, химия, география, украинская литература, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский).
Смотрите также Когда участники НМТ-2024 узнают дату и место тестирования
Какие весовые коэффициенты баллов по предметам НМТ-2024
Для каждой специальности Минобразования Украины определило неотрицательные весовые коэффициенты. Их применяют к рейтинговым баллам по предметам НМТ и баллам за творческий конкурс для художественных и спортивных специальностей.
Суть применения коэффициентов заключается в предоставлении результатам по предметам НМТ и творческого конкурса большего веса при поступлении на родственную предмету специальность.
Весовые коэффициенты оценок по предметам НМТ и творческого конкурса
|НАЗВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
|КОНКУРСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
|ОСНОВНОЙ БЛОК
|ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
|Укр. язык (К1)
|Математика (К2)
|История Украины (К3)
|Иностр. язык (К4)
|Биология (К4)
|Физика (К4)
|Химия (К4)
|Укр. лит. (К4)
|География (К4)
|Творч. конкурс (ТК)
|Образовательные, педагогические науки
|0,35
|0,25
|0,4
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|0,25
|0,4
|-
|Дошкольное образование
|0,35
|0,25
|0,4
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|0,35
|0,4
|-
|Начальное образование
|0,35
|0,4
|0,25
|0,35
|0,25
|0,25
|0,25
|0,35
|0,25
|-
|Среднее образование (Украинский язык и литература)
|0,5
|0,2
|0,3
|0,4
|0,25
|0,2
|0,2
|0,5
|0,3
|-
|Среднее образование (Язык и зарубежная литература (с указанием языка) - для всех других языков)
|0,4
|0,3
|0,3
|0,5
|0,25
|0,25
|0,25
|0,4
|0,3
|-
|Среднее образование (История)
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,25
|0,2
|0,2
|0,3
|0,3
|-
|Среднее образование (Математика)
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|Среднее образование (Биология и здоровье человека)
|0,3
|0,35
|0,35
|0,3
|0,5
|0,3
|0,3
|0,3
|0,35
|-
|Среднее образование (Химия)
|0,3
|0,35
|0,35
|0,35
|0,35
|0,35
|0,5
|0,3
|0,35
|-
|Среднее образование (География)
|0,3
|0,35
|0,35
|0,35
|0,35
|0,35
|0,35
|0,3
|0,5
|-
|Среднее образование (Физика и астрономия)
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|Среднее образование (Информатика)
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|Среднее образование (Трудовое обучение и технологии)
|0,35
|0.4
|0,25
|0,25
|0,3
|0,4
|0,3
|0,3
|0,25
|-
|Среднее образование (Физическая культура)
|0,4
|0,3
|0,3
|0,3
|0,3
|0,3
|0,3
|0,3
|0,3
|-
|Среднее образование (Изобразительное искусство)
|0,4
|0,25
|0,35
|0,35
|0,2
|0,2
|0,2
|0,35
|0,35
|-
|Среднее образование (Музыкальное искусство)
|0,4
|0,25
|0,35
|0,35
|0,2
|0,2
|0,2
|0,35
|0,35
|-
|Среднее образование (Естественные науки)
|0,4
|0,3
|0,3
|0,3
|0,4
|0,4
|0,4
|0,3
|0,4
|-
|Среднее образование (Защита Украины)
|0,4
|0,3
|0,4
|0,3
|0,3
|0,3
|0,3
|0,3
|0,4
|-
|Профессиональное образование (по специализациям: Строительство и сварка, Электроника, метрология и радиотелекоммуникации, Энергетика, электротехника и электромеханика, Цифровые технологии)
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,3
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|Профессиональное образование (по специализациям: Машиностроение, Добыча, переработка и транспортировка полезных ископаемых, Технология изделий легкой промышленности, Аграрное производство, переработка сельскохозяйственной продукции и
пищевые технологии, Транспорт)
|0,35
|0.4
|0,25
|0,3
|0,3
|0,3
|0,3
|0,2
|0,25
|-
|Профессиональное образование (по специализациям) – для других специальностей
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,3
|0,4
|0,3
|0,3
|0,25
|Специальное образование
|0,4
|0,3
|0,3
|0,3
|0,5
|0,3
|0,3
|0,3
|0,3
|-
|Физическая культура и спорт
|0,25
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,25
|Аудиовизуальное искусство и производство
|0,25
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,6
|Дизайн (кроме специализаций "Графический дизайн", "Дизайн одежды (обуви)", "Дизайн среды", "Промышленный дизайн")
|0,35
|0.4
|0,25
|0,25
|0,25
|0,25
|0,25
|0,25
|0,25
|-
|Дизайн (по специализациям
"Графический дизайн", "Дизайн
одежды (обуви)", "Дизайн
среды", "Промышленный
дизайн")
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,6
|Изобразительное искусство,
декоративное искусство,
реставрация
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,6
|Хореография
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,6
|Музыкальное искусство
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,6
|Сценическое искусство
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,6
|Музееведение, памятниковедение
|0,25
|0,25
|0,5
|0,25
|0,2
|0,2
|0,2
|0,25
|0,5
|-
|Менеджмент социокультурной деятельности
|0,3
|0,4
|0,3
|0,3
|0,2
|0,2
|0,2
|0,3
|0,4
|-
|Информационная, библиотечное и архивное дело
|0,35
|0,25
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|0,2
|0,35
|0,4
|-
|Религиоведение
|0,3
|0,25
|0,45
|0,45
|0,2
|0,2
|0,2
|0,45
|0,45
|-
|История и археология
|0,25
|0,25
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|0,25
|0,25
|-
|Философия
|0,35
|0,25
|0,4
|0,4
|0,2
|0,2
|0,2
|0,35
|0,25
|-
|Культурология
|0,25
|0,25
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|0,5
|0,25
|-
|Филология (украинский язык и литература)
|0,5
|0,25
|0,25
|0,25
|0,2
|0,2
|0,2
|0,5
|0,25
|-
|Филология (другие)
|0,4
|0,3
|0,3
|0,4
|0,2
|0,2
|0,2
|0,4
|0,3
|-
|Богословие
|0,3
|0,25
|0,45
|0,45
|0,2
|0,2
|0,2
|0,45
|0,25
|-
|Экономика
|0,35
|0.4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,2
|0,2
|0,25
|0,35
|-
|Политология
|0,35
|0.4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,2
|0,2
|0,25
|0,25
|-
|Психология
|0,35
|0.4
|0,25
|0,25
|0,4
|0,2
|0,2
|0,25
|0,25
|-
|Социология
|0,35
|0.4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,2
|0,2
|0,25
|0,25
|-
|Журналистика
|0,45
|0,3
|0,25
|0,35
|0,2
|0,2
|0,2
|0,45
|0,25
|-
|Учет и налогообложение
|0,35
|0.4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,2
|0,2
|0,25
|0,35
|-
|Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок
|0,35
|0.4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,2
|0,2
|0,25
|0,35
|-
|Менеджмент
|0,35
|0.4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,2
|0,2
|0,25
|0,35
|-
|Маркетинг
|0,35
|0.4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,2
|0,2
|0,25
|0,35
|-
|Предпринимательство и торговля
|0,35
|0.4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,2
|0,2
|0,25
|0,35
|-
|Право
|0,35
|0,25
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|0,25
|0,35
|0,25
|-
|Биология и биохимия
|0,3
|0,35
|0,35
|0,3
|0,5
|0,35
|0,35
|0,2
|0,35
|-
|Экология
|0,3
|0,35
|0,35
|0,3
|0,4
|0,35
|0,4
|0,3
|0,4
|-
|Химия
|0,3
|0,35
|0,35
|0,3
|0,35
|0,35
|0,5
|0,2
|0,35
|-
|Науки о Земле
|0,35
|0.4
|0,25
|0,3
|0,35
|0,4
|0,4
|0,25
|0,5
|-
|Физика и астрономия
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,25
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|Прикладная физика и наноматериалы
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,25
|0,5
|0,4
|0,2
|0,2
|-
|География
|0,3
|0,35
|0,35
|0,35
|0,35
|0,35
|0,35
|0,2
|0,5
|-
|Математика
|0,3
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|0,4
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Статистика
|0,3
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|0,4
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Прикладная математика
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Инженерия программного обеспечения
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Компьютерные науки
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Компьютерная инженерия
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Системный анализ
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Кибербезопасность и защита информации
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Информационные системы и технологии
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Прикладная механика
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Материаловедение
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|Отраслевое машиностроение
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Авиационная и ракетно-космическая техника
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Судостроение
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Металлургия
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|Электроэнергетика, электротехника и электромеханика
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Энергетическое машиностроение
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Атомная энергетика
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|Теплоэнергетика
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Информационно-измерительные технологии
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Микро- и наносистемная техника
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Химические технологии и инженерия
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,3
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|Биотехнологии и биоинженерия
|0,35
|0,35
|0,3
|0,3
|0,5
|0,5
|0,5
|0,25
|0,3
|-
|Биомедицинская инженерия
|0,35
|0,35
|0,3
|0,3
|0,5
|0,5
|0,5
|0,25
|0,3
|-
|Электроника
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Электронные коммуникации и радиотехника
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Авионика
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Пищевые технологии
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|Технологии легкой промышленности
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|Технологии защиты окружающей среды
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,5
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|Горнодобывающая промышленность
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,5
|0,5
|0,5
|0,2
|0,3
|-
|Нефтегазовая инженерия и технологии
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,5
|0,5
|0,5
|0,2
|0,3
|-
|Издательство и полиграфия
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|Деревообрабатывающие и мебельные технологии
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,5
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|Архитектура и градостроительство
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,6
|Строительство и гражданская инженерия
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Геодезия и землеустройство
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Агрономия
|0,4
|0,3
|0,3
|0,35
|0,5
|0,3
|0,5
|0,3
|0,3
|-
|Защита и карантин растений
|0,4
|0,3
|0,3
|0,35
|0,5
|0,3
|0,5
|0,3
|0,3
|-
|Садоводство, плодоовощеводство и виноградарство
|0,4
|0,3
|0,3
|0,35
|0,5
|0,3
|0,5
|0,3
|0,3
|-
|Технология производства и переработки продукции животноводства
|0,4
|0,3
|0,3
|0,35
|0,5
|0,5
|0,5
|0,3
|0,3
|-
|Лесное хозяйство
|0,35
|0,4
|0,25
|0,35
|0,5
|0,5
|0,3
|0,25
|0,25
|-
|Садово-парковое хозяйство
|0,35
|0,4
|0,25
|0,35
|0,5
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-
|Водные биоресурсы и аквакультура
|0,4
|0,3
|0,3
|0,35
|0,5
|0,5
|0,5
|0,3
|0,3
|-
|Агроинженерия
|0,3
|0,4
|0,3
|0,35
|0,5
|0,5
|0,3
|0,25
|0,3
|-
|Ветеринарная медицина
|0,35
|0,4
|0,25
|0,3
|0,5
|0,5
|0,3
|0,25
|0,25
|-
|Стоматология
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,5
|0,5
|0,35
|0,25
|0,25
|-
|Медицина
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,5
|0,5
|0,35
|0,25
|0,25
|-
|Медсестринство
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,5
|0,5
|0,35
|0,25
|0,25
|-
|Технологии медицинской диагностики и лечения
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,5
|0,5
|0,35
|0,25
|0,25
|-
|Медицинская психология
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,5
|0,5
|0,35
|0,25
|0,25
|-
|Фармация, промышленная фармация
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,5
|0,5
|0,5
|0,25
|0,25
|-
|Терапия и реабилитация
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,5
|0,5
|0,35
|0,25
|0,25
|-
|Педиатрия
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,5
|0,5
|0,35
|0,25
|0,25
|-
|Общественное здоровье
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,5
|0,5
|0,35
|0,25
|0,25
|-
|Социальная работа
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,25
|0,25
|0,25
|0,25
|0,25
|-
|Социальное обеспечение
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,25
|0,25
|0,25
|0,25
|0,25
|-
|Гостинично-ресторанное дело
|0,4
|0,3
|0,3
|0,5
|0,3
|0,25
|0,3
|0,3
|0,3
|-
|Туризм и рекреация
|0,4
|0,3
|0,3
|0,5
|0,35
|0,25
|0,25
|0,3
|0,3
|-
|Национальная безопасность (по отдельным сферам обеспечения и видам деятельности)
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Управление информационной безопасностью
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Пожарная безопасность
|0,35
|0.4
|0,25
|0,25
|0,3
|0,35
|0,35
|0,25
|0,25
|-
|Правоохранительная деятельность
|0,35
|0,3
|0,35
|0,35
|0,3
|0,25
|0,25
|0,25
|0,35
|-
|Гражданская безопасность
|0,35
|0.4
|0,25
|0,25
|0,35
|0,35
|0,35
|0,25
|0,25
|-
|Морской и внутренний водный транспорт (все специализации)
|0,3
|0,5
|0,2
|0,5
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Авиационный транспорт
|0,3
|0,5
|0,2
|0,5
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Железнодорожный транспорт
|0,3
|0,5
|0,2
|0,5
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Автомобильный транспорт
|0,3
|0,5
|0,2
|0,5
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Транспортные технологии (по видам) - для всех
|0,3
|0,5
|0,2
|0,5
|0,2
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|-
|Публичное управление и администрирование
|0,3
|0,4
|0,3
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,3
|-
|Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии
|0,4
|0,3
|0,3
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|0,3
|0,3
|-
|Международные экономические отношения
|0,3
|0,4
|0,3
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,3
|-
|Международное право
|0,4
|0,2
|0,4
|0,5
|0,2
|0,2
|0,2
|0,3
|0,4
|-
- Ранее мы также информировали о том, как можно зарегистрироваться на НМТ через Дию. Пошаговую инструкцию ищите здесь.