До 24 февраля 2022 года Власенко преподавал во Владимире-Волынском педагогическом колледже Защита Отечества. Также заведовал студенческим общежитием.

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Виталий Власенко погиб на фронте

Коллеги Власенко подчеркивают: у него был авторитет и у студентов, и у коллег.

Он учил студентов быть смелыми и мужественными, любить свою Родину, быть готовыми отдать жизнь украинскому народу. Такими воспитал и своих сыновей. Таким был сам, с первых дней находясь в самых горячих местах борьбы за победу добра над злом, за покой своих питомцев, коллег, друзей и семьи,

– говорят о Герое преподаватели.

Для работы преподавателем Власенко служил в пограничных войсках. За месяц до полномасштабной войны вернулся на службу. С первых дней войны он находился на фронте: воевал в Луганской области.

Его тяжело ранили возле села Житловка. Осколочные ранения не оставили Герою шансов на жизнь.

Подполковник Виталий Власенко был награжден орденом "За мужество" III степени, посмертно. Награду получили его жена и сыновья, являющиеся военнослужащими Госпогранслужбы.

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Украинские педагоги, погибшие в войне с Россией

В конце августа в войне против России погиб учитель Высокопольской школы Херсонской области Александр Семко. Знакомые и коллеги говорят, что он был профессионалом и хорошим другом.

А в конце сентября на фронте погиб главный педагог Коломыи. Любомир Бордун. Он отдал жизнь за Украину в бою с оккупантами Донецкой области. Любомиру было 38 лет. У него остались жена и двое детей.

Также недавно на войне погиб учитель из села Комарово на Волыни Руслан Будь.

В Хмельницком же отдали последнее уважение погибшему военному Павлу Жуку. 29-летнего защитника не стало 2 октября. Он умер после тяжелых ранений, полученных в боях на Херсонщине. Защитник Украины преподавал информатику в УВК №4, а затем пошел в армию.

В начале октября на фронте также погибли два учителя истории. Один Герой был родом из Полтавщины, другой – из Хмельнитчины.

Учитель истории полтавской гимназии №35 Павел Кириленко погиб 2 октября вблизи села Шийковка Харьковской области от взрыва.

Отдал жизнь за Украину и Александр Прохницкий, работавший в учебно-воспитательном комплексе в селе Малиничи в Хмельницкой области.

В конце ноября на фронте погиб историк и преподаватель Каменец-Подольского национального университета имени Огиенко Вадим Стецюк.

А в декабре также отдал жизнь за Украину учитель Роман Крымсалюк из Харьковской области.