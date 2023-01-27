До 24 лютого 2022 року Власенко викладав у Володимир-Волинському педагогічному коледжі Захист Вітчизни. Також завідував студентським гуртожитком.

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Віталій Власенко загинув на фронті

Колеги Власенка наголошують: він мав авторитет і у студентів, і у колег.

Він навчав студентів бути сміливими та мужніми, любити свою Батьківщину, бути готовими віддати життя за український народ. Такими виховав і своїх синів. Таким був сам, із перших днів перебуваючи у найгарячіших місцях боротьби за перемогу добра над злом, за спокій своїх вихованців, колег, друзів і сім'ї,

– кажуть про Героя викладачі.

До роботи викладачем Власенко служив у прикордонних військах. За місяць до повномасштабної війни повернувся на службу. З перших днів війни він перебував на фронті: воював на Луганщині.

Його важко поранили біля села Житлівка. Осколкові поранення не залишили Героєві шансів на життя.

Підполковника Віталія Власенка нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня, посмертно. Нагороду отримали його дружина та сини, які є військовослужбовцями Держприкордонслужби.

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Українські педагоги, які загинули у війні з Росією

Наприкінці серпня у війні проти Росії загинув учитель Високопільської школи, що на Херсонщині, Олександр Семко. Знайомі та колеги кажуть, що він був професіоналом та добрим другом.

А наприкінці вересня на фронті загинув головний освітянин Коломиї Любомир Бордун. Він віддав життя за Україну у бою з окупантами на Донеччині. Любомиру було 38 років. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Також нещодавно на війні загинув учитель із села Комарове, що на Волині Руслан Будь.

У Хмельницькому ж віддали останню шану загиблому військовому Павлу Жуку. 29-річного захисника не стало 2 жовтня. Він помер після важких поранень, які отримав у боях на Херсонщині. Захисник України викладав інформатику в НВК №4, а потім пішов до війська.

На початку жовтня на фронті також загинули два вчителі історії. Один Герой був родом із Полтавщини, інший – з Хмельниччини.

Учитель історії полтавської гімназії №35 Павло Кириленко загинув 2 жовтня неподалік села Шийківка Харківської області від вибуху.

Віддав життя за Україну й Олександр Прохніцький, який працював у навчально-виховному комплексі у селі Малиничі на Хмельниччині.

У кінці листопада на фронті також загинув історик та викладач Кам'янець-Подільського національного університету імені Огієнка Вадим Стецюк.

А у грудні також віддав життя за Україну учитель Роман Кримсалюк із Харківщини.