На фронте – с первых дней: погиб украинский преподаватель Виталий Власенко

На фронте за Украину отдал жизнь еще один преподаватель. Герой Виталий Власенко был уроженцем Волыни.

До 24 февраля 2022 года Власенко преподавал во Владимире-Волынском педагогическом колледже Защита Отечества. Также заведовал студенческим общежитием.

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Виталий Власенко погиб на фронте

Коллеги Власенко подчеркивают: у него был авторитет и у студентов, и у коллег.

Он учил студентов быть смелыми и мужественными, любить свою Родину, быть готовыми отдать жизнь украинскому народу. Такими воспитал и своих сыновей. Таким был сам, с первых дней находясь в самых горячих местах борьбы за победу добра над злом, за покой своих питомцев, коллег, друзей и семьи,

– говорят о Герое преподаватели.

Для работы преподавателем Власенко служил в пограничных войсках. За месяц до полномасштабной войны вернулся на службу. С первых дней войны он находился на фронте: воевал в Луганской области.

Его тяжело ранили возле села Житловка. Осколочные ранения не оставили Герою шансов на жизнь.

Подполковник Виталий Власенко был награжден орденом "За мужество" III степени, посмертно. Награду получили его жена и сыновья, являющиеся военнослужащими Госпогранслужбы.

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