Визия Минобразования: какие идеи должны реализовывать учителя

Минобразования презентовало видение будущего образования и науки Украины. Оно должно сформировать образовательную систему в соответствии с запросами украинцев.

Содержит эта программа и видение того, какие идеи должен реализовывать украинский учитель. В частности, говорится о реализации реформ НУШ.

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Какие идеи должны реализовывать учителя

Эта стратегическая цель – одна из главных целей реформирования сферы среднего образования.

Для достижения этой цели учителя должны быть готовы к внедрению современных образовательных практик в соответствии с концепцией НУШ и сегодняшними вызовами.

В Украине также должны быть обновлены модели сертификации педагогов. А это должно обеспечить НУШ высококвалифицированными специалистами, которые открыты к изменениям и новым идеям.

В то же время директора школ должны стать лидерами школьных команд, которые реализуют образовательный процесс на основе НУШ и эффективно реагируют на сегодняшние вызовы.

К слову, для реализации видения образования и науки МОН также должен разработать соответствующую Национальную стратегию развития образования.