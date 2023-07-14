Містить ця програма і бачення того, які ідеї має реалізовувати український учитель. Зокрема, мовиться про реалізацію реформ НУШ.

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Які ідеї повинні реалізовувати вчителі

Ця стратегічна мета є однією з головних цілей реформування сфери середньої освіти.

Для досягнення цієї мети вчителі мають бути готові до впровадження сучасних освітніх практик відповідно до концепції НУШ та викликів сьогодення.

В Україні також мають оновити моделі сертифікації педагогів. А це має забезпечити НУШ висококваліфікованими фахівцями, які відкриті до змін і нових ідей.

Натомість директори шкіл мають стати лідерами шкільних команд, які реалізують освітній процес на засадах НУШ та ефективно реагують на виклики сьогодення.

До слова, задля реалізації візії освіти і науки МОН також має розробити відповідну Національну стратегію розвитку освіти.