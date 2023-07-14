Содержит эта программа и видение того, какие идеи должен реализовывать украинский учитель. В частности, говорится о реализации реформ НУШ.
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Какие идеи должны реализовывать учителя
Эта стратегическая цель – одна из главных целей реформирования сферы среднего образования.
Для достижения этой цели учителя должны быть готовы к внедрению современных образовательных практик в соответствии с концепцией НУШ и сегодняшними вызовами.
В Украине также должны быть обновлены модели сертификации педагогов. А это должно обеспечить НУШ высококвалифицированными специалистами, которые открыты к изменениям и новым идеям.
В то же время директора школ должны стать лидерами школьных команд, которые реализуют образовательный процесс на основе НУШ и эффективно реагируют на сегодняшние вызовы.
К слову, для реализации видения образования и науки МОН также должен разработать соответствующую Национальную стратегию развития образования.
Какие реформы реализуют в образовании
- Недавно глава МОН Оксен Лисовой рассказал о вызовах и реформах, которые следует реализовать в образовательной сфере.
- Сегодня мы говорим о шести реформах: дошколье, школе, старшей школе и профтехе, высшем образовании, науке и внешколе. И 3 сквозных реформы: евроинтеграция, цифровизация, заработная плата. Вот такой вызов стоит перед нами, уточнил глава МОН.