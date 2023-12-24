Знают ли украинцы, кто такой Вячеслав Чорновил: ответы поразили
Источник:Титок maria_pankiv
Сегодня, 24 декабря, могло бы исполниться 86 лет выдающемуся украинскому деятелю и политику Вячеславу Чорновилу. Он был настоящим патриотом, который боролся за независимость Украины и после ее провозглашения стремился и делал все возможное для ее расцвета.
О деятельности во благо и ради развития нашего государства, а также несгибаемый патриотизм Вячеслава Максимовича можно рассказывать немало. Так, блогерша Мария спросила у краян, знают ли они, кто такой Вячеслав Чорновил.
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Знают ли украинцы, кто такой Вячеслав Чорновил
Вопрос прозвучал так: "Кто такой Вячеслав Чорновил?"
На что блоггерша получила следующие ответы:
- "Ячеслав Чорновил?" – "Вячеслав Чорновил". "Человек! – Кем он был? Мужчиной! Я откуда знаю?" – "Кем он может быть?" – "Поэтом каким-то, писарем".
- Я не знаю.
- Депутат баллотировался когда-то в президенты.
- Какой-нибудь художник, может, или поэт.
- Он был кандидатом в президенты, когда Украина становилась независимой.
- Очень известный деятель должен стать президентом нашей прекрасной страны.
- Человек. Что сделал? Что-то придумал.
Украине же так отреагировали в комментариях к видео на услышанное:
- Старшее поколение более образовано, стыдно за молодежь.
- Наверное, правильно, что историю Украины сделали обязательным предметом на НМТ.
- Как жаль, что он не стал президентом.
- Стыд такого не знать.
Кто такой Вячеслав Чорновил
Вячеслав Максимович Чорновил – украинский политик, общественный деятель, публицист, литературный критик, народный депутат Украины I – III созывов, деятель движения сопротивления против русификации и национальной дискриминации украинского народа, политический заключенный СССР.
Начало в Украине национально-освободительное движение шестидесятников и диссидентов. Один из инициаторов создания Украинского Гельсинкского союза.
Глава Народного Руха Украины, Гетман украинского казачества, член украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
В свое время также председатель Львовского областного совета, нардеп и кандидат в Президенты Украины на выборах 1991 года. Тогда занял второе место.
Погиб 25 марта 1999 в автокатастрофе на шоссе под Борисполем.
Многие украинцы считают гибель Черновола умышленным убийством.
Источник: Википедия.