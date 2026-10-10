И если разобраться в этой разнице раз и навсегда, многие повседневные языковые сомнения исчезнут сами собой. Рассмотрим простые примеры ошибок, чтобы больше их не допускать, со ссылкой на объяснения филолога Ксении Тараненко.

Что мы делаем с книгой, светом, дверью – какие глаголы мы часто путаем?

В действиях, которые мы совершаем каждый день, часто скрываются языковые ошибки. Все потому, что мы переносим привычные конструкции из одного языка в другой и даже не замечаем этого.

Чаще всего неправильно используется глагол "відкривати". В речи мы можем "відкривати " – двери, глаза, книгу, окно.

Но у этого слова совсем другое значение:

Відкривати – это делать доступным то, что было закрыто; распахивать что-то, снимать покрывало или препятствие. Также слово имеет значение – обнаруживать что-то новое, выяснять неизвестное, начинать деятельность или учреждение.

Поэтому его уместно использовать, когда мы:

відкриваємо магазин,

відкриваємо нові можливості,

відкриваємо таємницю.

Кроме того, можно "відкривати вогонь" – когда обозначаем начало действия, а именно – обстрела.

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А как быть с существительными, которые мы "открываем" не этим глаголом? Вот как можно выразиться точнее:

Не "відкривати книжку / зошит", – а розгортати книжку / зошит .

. Не "відкривати кран", – а відкручувати кран, – если речь идет о вентиле, который нужно повернуть.

– если речь идет о вентиле, который нужно повернуть. Не "відкривати очі", – а розплющувати очі, – когда речь идет о физическом действии.

– когда речь идет о физическом действии. Не "відкривати рот", – а розтуляти рот.

Но "відкривати очі" тоже правильно, когда мы имеем в виду осознание чего-то: например, ця розмова відкрила мені очі на проблему". Здесь уже речь идет не о физическом движении, а о понимании.

Поэтому слово "відкривати" не универсально, а на украинском языке мы говорим понятнее и разнообразнее.

А как быть со светом?

Еще одна распространенная калька связана с выключателями и светом. Часто можно услышать: "Включи світло!"

В украинском языке есть слово "включати", и оно многозначно:

Включати – привлекать кого-то или что-то в определенный состав, перечень, группу или программу; делать частью чего-то. Также слово употребляют в значении присоединять к определенной системе или процессу.

И оно уместно в таких вариантах: включати до списку учасників, включати до складу команди, включати пункт до програми заходу.

Когда же речь идет о подаче электрического тока на прибор или начале его работы, в украинском языке уместно употреблять слово "вмикати":

вмикати світло / лампу /ліхтарик,

вмикати телевізор,

вмикати праску.

Инфографика-пояснение от "Язык – ДНК нации": сохраните и запомните

Что же мы делаем с дверью или окном?

Кто-то постучал в дверь – и мы идем их "открывать". А когда хотим проветрить комнату, то "открываем" окно. Казалось бы, все правильно. Но в таких ситуациях точнее сказать "відкривати". Поэтому:

дверь, окно, форточку, ворота – прочиняють, відчиняють, зачиняють

Если же дверь заперта на ключ, сначала ее "відмикаємо", а уже потом "відчиняємо".

А как быть с бутылками? Здесь тоже есть своя языковая тонкость! Запомните: бутылку, в которой е пробка, вино, шампанское – відкорковуємо.

А если у бутылки есть крышка, которую нужно открутить, – "відкручуємо" крышку или просто "відкриваємо" бутылку.

Итак, дверь открываем, замок отпираем, а бутылку откупориваем. Казалось бы, мелочи, но именно они помогают подбирать более точные слова!

Какие распространенные ошибки мы допускаем каждый день: смотрите видео от Ксении Тараненко

Почему мы так часто ошибаемся? Потому что язык состоит не только из слов, но и из привычных словосочетаний.

Лингвист Оксана Дильная в специализированном журнале "Культура слова" объясняет, что в украинской речи подобные кальки возникают из-за переноса привычных для русского языка словосочетаний.

Мы можем знать украинские эквиваленты, но автоматически строить фразу по образцу другого языка, который знаем и долгое время слышали и видели – телевидение, реклама, пресса, объявления. Так и закрепились кальки.

И чем чаще мы будем замечать такие мелочи, тем естественнее будет звучать наш украинский язык. Говорите на украинском!