Его соперниками были более 400 участников из более чем 80 стран мира. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на сообщение Львовского горсовета.

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Чем поразил мир Владимир Островский?

Международная олимпиада по физике в 2025 году состоялась в столице Франции – Париже. Владимир Островский принял участие в соревновании в составе украинской команды.

В общем наша сборная получила 4 "серебра" и одну "бронзу".



Украинские школьники поражают мир знаниями / ЛГС

Владимир Островский – неоднократный победитель всеукраинских соревнований и нынешний стипендиат городской Программы поддержки одаренной молодежи.

В горсовете Львова отмечают, что победа парня – это результат системного труда, поддержки родителей, а также мудрого наставничества заслуженного учителя Украины Николая Петрунива.