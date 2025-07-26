Его соперниками были более 400 участников из более чем 80 стран мира. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на сообщение Львовского горсовета.
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Чем поразил мир Владимир Островский?
Международная олимпиада по физике в 2025 году состоялась в столице Франции – Париже. Владимир Островский принял участие в соревновании в составе украинской команды.
В общем наша сборная получила 4 "серебра" и одну "бронзу".
Украинские школьники поражают мир знаниями / ЛГС
Владимир Островский – неоднократный победитель всеукраинских соревнований и нынешний стипендиат городской Программы поддержки одаренной молодежи.
В горсовете Львова отмечают, что победа парня – это результат системного труда, поддержки родителей, а также мудрого наставничества заслуженного учителя Украины Николая Петрунива.
- Ранее мы рассказывали, что 17-летняя Александра Шиш вместе с семьей покинула прифронтовую Сосновку, что на Луганщине и в 2023 году приехала во Францию, где продолжила обучение. Девушка смогла закончить французский бакалавриат с отличием. Только за год обучения она смогла выучить язык и по итогам обучения получила 14/20 баллов за бакалавриат. Девушка также поделилась секретом успеха.