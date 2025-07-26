Його суперниками були понад 400 учасників із більш ніж 80 країн світу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Львівської міськради.

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Чим вразив світ Володимир Островський?

Міжнародна олімпіада з фізики у 2025 році відбулася у столиці Франції – Парижі. Володимир Островський взяв участь у змаганні в складі української команди.

Загалом наша збірна отримала 4 "срібла" та одну "бронзу".



Українські школярі вражають світ знаннями / ЛМР

Володимир Островський – неодноразовий переможець всеукраїнських змагань та цьогорічний стипендіат міської Програми підтримки обдарованої молоді.

У міськраді Львова зазначають, що перемога хлопця – це результат системної праці, підтримки батьків, а також мудрого наставництва заслуженого вчителя України Миколи Петруніва.