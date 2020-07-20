ВНО по химии 2020: опубликованы правильные ответы
В Украине 17 июля выпускники сдали ВНО по химии. Участие в тестировании приняли 10 880 школьников, что составляет 77,14 % от общего количества зарегистрированных.
20 июля правильные ответы опубликовал Украинский центр оценивания качества образования.
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Правильные ответы ВНО по химии
Структура теста ВНО по химии 2020
Тест насчитывал 52 задания, за правильное выполнение которых можно набрать 74 балла.
- с выбором одного правильного ответа (34 задания),
- на установление соответствия ("логические пары") (4 задания),
- открытой формы с коротким ответом (14 задания).
Результаты внешнего независимого оценивания по химии будут объявлены до 29 июля.
ВНО в условиях карантина: главное
- ВНО началось в Украине 25 июня с теста по математике и продлится до 17 июля в условиях карантина. Последним предметом тестирования в этом году будет химия.
- Объявление результатов участников внешнего тестирования по всем предметам состоится не позднее 29 июля 2020 года.
- Затем начнется дополнительная сессия ВНО для участников, которые не смогли принять участие в основной сессии тестирования по уважительным причинам. Она пройдет в период с 23 июля по 11 августа 2020 года.
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