В Украине 17 июля выпускники сдали ВНО по химии. Участие в тестировании приняли 10 880 школьников, что составляет 77,14 % от общего количества зарегистрированных.

20 июля правильные ответы опубликовал Украинский центр оценивания качества образования.

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Правильные ответы ВНО по химии

Структура теста ВНО по химии 2020

Тест насчитывал 52 задания, за правильное выполнение которых можно набрать 74 балла.

с выбором одного правильного ответа (34 задания),

на установление соответствия ("логические пары") (4 задания),

открытой формы с коротким ответом (14 задания).

Результаты внешнего независимого оценивания по химии будут объявлены до 29 июля.

Сертификационная работа по химии 2020 года – по ссылке.

ВНО в условиях карантина: главное

ВНО началось в Украине 25 июня с теста по математике и продлится до 17 июля в условиях карантина. Последним предметом тестирования в этом году будет химия.

Объявление результатов участников внешнего тестирования по всем предметам состоится не позднее 29 июля 2020 года.

Затем начнется дополнительная сессия ВНО для участников, которые не смогли принять участие в основной сессии тестирования по уважительным причинам. Она пройдет в период с 23 июля по 11 августа 2020 года.