В Україні 17 липня випускники склали ЗНО з хімії. Участь у тестуванні взяли 10 880 школярів, що складає 77,14 % від загальної кількості зареєстрованих.

20 липня правильні відповіді опублікував Український центр оцінювання якості освіти.

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Правильні відповіді ЗНО з хімії

Структура тесту ЗНО з хімії 2020

Тест налічував 52 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 74 бали.

з вибором однієї правильної відповіді (34 завдання),

на встановлення відповідності ("логічні пари") (4 завдання),

відкритої форми з короткою відповіддю (14 завдань).

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з хімії буде оголошено до 29 липня.