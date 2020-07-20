ЗНО з хімії 2020: опубліковані правильні відповіді
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В Україні 17 липня випускники склали ЗНО з хімії. Участь у тестуванні взяли 10 880 школярів, що складає 77,14 % від загальної кількості зареєстрованих.
20 липня правильні відповіді опублікував Український центр оцінювання якості освіти.
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Правильні відповіді ЗНО з хімії
Структура тесту ЗНО з хімії 2020
Тест налічував 52 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 74 бали.
- з вибором однієї правильної відповіді (34 завдання),
- на встановлення відповідності ("логічні пари") (4 завдання),
- відкритої форми з короткою відповіддю (14 завдань).
Результати зовнішнього незалежного оцінювання з хімії буде оголошено до 29 липня.
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