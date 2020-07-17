Украинский центр оценивания качества образования опубликовал результаты ВНО по физике и математике. Их можно проверить на информационных страницах участников тестирования.

Абитуриенты могут также загрузить карты результатов и скан-копии бланков ответов по этим предметам, сообщили в пресс-службе УЦОКО.

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Результаты тестирования по шкале 100 – 200 баллов по всем предметам указываются в Информационной карте участника ВНО на сайте УЦОКО.

Заметим, что информационная карта является приложением к Сертификату ВНО и вместе с сертификатом подается в приемную комиссию учебного заведения во время вступительной кампании.

Как подать апелляцию

В случае возникновения сомнений в правильности установки результата выпускники могут подать апелляционное заявление в письменной форме в Украинский центр оценивания качества образования.

Апелляционные заявления по результатам ВНО можно подавать в течение 5 календарных дней со дня официального объявления результатов по определенному учебному предмету, учитывая день объявления.

Основная сессия ВНО началась в Украине с 25 июня и продолжалась до 17 июля в условиях карантина. Сейчас участники постепенно получают результаты тестирования. Дополнительная сессия ВНО начнется 23 июля и продлится до 11 августа.

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