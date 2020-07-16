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Депутаты хотят отменить бесплатное получение среднего образования "один раз в течение жизни"
10 июля , 12:29 Депутаты хотят отменить бесплатное получение среднего образования "один раз в течение жизни"
Ігор Саджениця
Как абитуриентам получить отсрочку от призыва: объяснение МОН
8 июля , 18:12 Как абитуриентам получить отсрочку от призыва: объяснение МОН
Ігор Саджениця
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ВНО по географии 2020: появились правильные ответы
15:36, сегодня ВНО по географии 2020: появились правильные ответы
Вернут ли дистанционное обучение: три сценария нового учебного года
12:14, 15 июля Вернут ли дистанционное обучение: три сценария нового учебного года
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Как будет происходить обучение в школах в условиях пандемии
10:26, 15 июля Как будет происходить обучение в школах в условиях пандемии
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