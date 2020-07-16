Экспертная комиссия определила минимальное количество тестовых баллов ВНО по математике и физике, с которыми можно поступать в вузы.

Об этом говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

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Так, пороговый балл по математике – это 9 баллов из 62 возможных, а по физике – 12 из 64. Результаты ВНО по этим предметам будут размещены 17 июля на информационных страницах участников.

Что такое порог "сдал/не сдал"? Это минимальное количество баллов, которое должен набрать участник за тестирование, чтобы получить оценку по шкале 100 – 200 баллов и иметь возможность поступить в вуз.

Известно, что по математике около 87% общего числа лиц, которые принимали участие в тестировании, преодолели порог "сдал/не сдал", по физике – 92%.

Отметим, что каждое задание имеет разное количество баллов. Посмотреть, сколько можно получить баллов за правильно выполненные задания по математике, можно по ссылке, а по физике – здесь.

Добавим, что экспертная комиссия будет устанавливать порог "сдал/не сдал" 23 июля по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранным языкам, биологии, а 28 июля – по географии и химии.