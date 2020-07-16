Експертна комісія визначила мінімальну кількість тестових балів ЗНО з математики та фізики, з якими можна вступати до вишів.

Про це йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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Так, пороговий бал з математики – це 9 балів з 62 можливих, а з фізики – 12 з 64. Результати ЗНО з цих предметів будуть розміщені 17 липня на інформаційних сторінках учасників.

Що таке поріг "склав/не склав"? Це мінімальна кількість балів, яку має набрати учасник за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість вступити до вишу.



Відомо, що з математики близько 87% загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні, подолали поріг "склав/не склав", з фізики – 92 %.

Зазначимо, що кожне завдання має різну кількість балів. Подивитися, скільки можна отримати балів за правильно виконані завдання з математики, можна за посиланням, а з фізики – тут.

Додамо, що експертна комісія буде встановлювати поріг "склав/не склав" 23 липня з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології, а 28 липня – з географії та хімії.