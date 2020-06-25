В Украине состоится первое в году ВНО: что нужно знать участникам
В Украине 25 июня стартует первое в 2020 году ВНО: абитуриенты будут сдавать тесты по математике. Участников допустят в пункты тестирования, если у них не будет признаков респираторных заболеваний.
На ВНО по математике надо иметь средства защиты и необходимые документы, сообщает 24 канал.
Читайте также Дети из оккупированного Донбасса смогут поступить в вузы без сдачи ВНО
Что нужно взять с собой на ВНО по математике
- Сертификат участника ВНО;
- документ, указанный в сертификате;
- паспорт или ID-карту;
- приглашение-пропуск на ВНО;
- 2 – 3 ручки с черной пастой;
- воду в прозрачной бутылке без этикетки;
- медицинскую маску или респиратор, в которой вы доедете до пункта тестирования;
- персональный антисептик.
Маски будут выдавать на входе в пункты проведения ВНО, сообщили в Минобразования. Перед входом на тестирование нужно будет пройти термометрию (вам измерят температуру) и оценку наличия респираторных болезней. К тестированию допустят с температурой не выше 37,2 градуса, без признаков респираторных болезней, с защитной маской или респиратором, которые закрывают нос и рот.
К теме Пробное ВНО: участники получили результаты тестов
Правила поведения во время ВНО
- не создавайте скоплений людей;
- соблюдайте дистанцию в полтора метра на улице и в коридорах пунктов тестирования;
- пребывайте в маске или респираторе;
- направляйтесь сразу в свою аудиторию или санитарную комнату при необходимости;
- мойте руки до тестирования;
- в аудитории вы будете сидеть на расстоянии не менее 1,2 метра относительно других участников;
- респиратор используйте в течение всего тестирования, а защитные маски меняйте каждые три часа или, если маска загрязнилась или стала влажной;
- помните о гигиене: помойте руки с мылом, используйте антисептик, который есть в помещении пункта тестирования;
- выходите из здания сразу после завершения теста;
- выбросьте маску в специальный контейнер с надписью "использованные маски" на выходе из здания.
Требования к пунктам тестирования будет контролировать Госпродпотребслужба. Также будет действовать сопровождение медиков и Нацполиции, будут привлечены инструкторы не из групп риска.
Правила проведения ВНО 2020 во время пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала