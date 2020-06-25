В Украине 25 июня стартует первое в 2020 году ВНО: абитуриенты будут сдавать тесты по математике. Участников допустят в пункты тестирования, если у них не будет признаков респираторных заболеваний.

На ВНО по математике надо иметь средства защиты и необходимые документы, сообщает 24 канал.

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Что нужно взять с собой на ВНО по математике

Сертификат участника ВНО;

документ, указанный в сертификате;

паспорт или ID-карту;

приглашение-пропуск на ВНО;

2 – 3 ручки с черной пастой;

воду в прозрачной бутылке без этикетки;

медицинскую маску или респиратор, в которой вы доедете до пункта тестирования;

персональный антисептик.

Маски будут выдавать на входе в пункты проведения ВНО, сообщили в Минобразования. Перед входом на тестирование нужно будет пройти термометрию (вам измерят температуру) и оценку наличия респираторных болезней. К тестированию допустят с температурой не выше 37,2 градуса, без признаков респираторных болезней, с защитной маской или респиратором, которые закрывают нос и рот.

Важно! Если у вас есть патологические состояния или физиологические особенности, которые обуславливают повышенную температуру или признаки, подобные признакам респираторных болезней, возьмите об этом справку у врача.

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Правила поведения во время ВНО

не создавайте скоплений людей;

соблюдайте дистанцию в полтора метра на улице и в коридорах пунктов тестирования;

пребывайте в маске или респираторе;

направляйтесь сразу в свою аудиторию или санитарную комнату при необходимости;

мойте руки до тестирования;

в аудитории вы будете сидеть на расстоянии не менее 1,2 метра относительно других участников;

респиратор используйте в течение всего тестирования, а защитные маски меняйте каждые три часа или, если маска загрязнилась или стала влажной;

помните о гигиене: помойте руки с мылом, используйте антисептик, который есть в помещении пункта тестирования;

выходите из здания сразу после завершения теста;

выбросьте маску в специальный контейнер с надписью "использованные маски" на выходе из здания.

Требования к пунктам тестирования будет контролировать Госпродпотребслужба. Также будет действовать сопровождение медиков и Нацполиции, будут привлечены инструкторы не из групп риска.



Правила проведения ВНО 2020 во время пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала