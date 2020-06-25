В Україні відбудеться перше в році ЗНО: що потрібно знати учасникам
В Україні 25 червня стартує перше в 2020 році ЗНО: абітурієнти складатимуть тести з математики. Учасників допустять до пунктів тестування, якщо в них не буде ознак респіраторних захворювань.
На ЗНО з математики треба мати засоби захисту і необхідні документи, повідомляє 24 канал.
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Що треба взяти з собою на ЗНО з математики
- Сертифікат учасника ЗНО;
- документ, зазначений у сертифікаті;
- паспорт чи ID-картку;
- запрошення-перепустку на ЗНО;
- 2 – 3 ручки з чорною пастою;
- воду в прозорій пляшці без етикетки;
- медичну маску або респіратор, у якій ви доїдете до пункту тестування;
- персональний антисептик.
Маски видаватимуть на вході до пунктів проведення ЗНО, повідомили в Міносвіти. Перед входом на тестування потрібно буде пройти термометрію (вам виміряють температуру) та оцінку наявності респіраторних хвороб. До тестування допускатимуть з температурою не вище 37,2 градуса, без ознак респіраторних хвороб, із захисною маскою або респіратором, які закривають ніс та рот.
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Правила поведінки під час ЗНО
- Не створюйте скупчень людей;
- дотримуйтесь дистанції в півтора метра на вулиці та в коридорах пунктів тестування;
- перебувайте у масці або респіраторі;
- прямуйте одразу до своєї аудиторії або санітарної кімнати за потреби;
- мийте руки до тестування;
- в аудиторії ви сидітимете на відстані не менш ніж 1,2 метра відносно інших учасників;
- респіратор використовуйте протягом всього тестування, а захисні маски змінюйте що три години або, якщо маска забруднилась чи стала вологою;
- пам’ятайте про гігієну: помийте руки з милом, використайте антисептик, що є у приміщенні пункту тестування;
- виходьте з будівлі відразу після завершення тесту;
- викиньте маску до спеціального контейнера з написом "Використані маски" на виході з будівлі.
Вимоги до пунктів тестування контролюватиме Держпродспоживслужба. Також діятиме супровід медиків та Нацполіції, будуть залучені інструктори не з груп ризику.
Правила проведення ЗНО 2020 під час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу