В Україні 25 червня стартує перше в 2020 році ЗНО: абітурієнти складатимуть тести з математики. Учасників допустять до пунктів тестування, якщо в них не буде ознак респіраторних захворювань.

На ЗНО з математики треба мати засоби захисту і необхідні документи, повідомляє 24 канал.

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Що треба взяти з собою на ЗНО з математики

Сертифікат учасника ЗНО;

документ, зазначений у сертифікаті;

паспорт чи ID-картку;

запрошення-перепустку на ЗНО;

2 – 3 ручки з чорною пастою;

воду в прозорій пляшці без етикетки;

медичну маску або респіратор, у якій ви доїдете до пункту тестування;

персональний антисептик.

Маски видаватимуть на вході до пунктів проведення ЗНО, повідомили в Міносвіти. Перед входом на тестування потрібно буде пройти термометрію (вам виміряють температуру) та оцінку наявності респіраторних хвороб. До тестування допускатимуть з температурою не вище 37,2 градуса, без ознак респіраторних хвороб, із захисною маскою або респіратором, які закривають ніс та рот.

Важливо! Якщо у вас є патологічні стани або фізіологічні особливості, які зумовлюють підвищену температуру або ознаки, подібні до ознак респіраторних хвороб, візьміть про це довідку в лікаря.

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Правила поведінки під час ЗНО

Не створюйте скупчень людей;

дотримуйтесь дистанції в півтора метра на вулиці та в коридорах пунктів тестування;

перебувайте у масці або респіраторі;

прямуйте одразу до своєї аудиторії або санітарної кімнати за потреби;

мийте руки до тестування;

в аудиторії ви сидітимете на відстані не менш ніж 1,2 метра відносно інших учасників;

респіратор використовуйте протягом всього тестування, а захисні маски змінюйте що три години або, якщо маска забруднилась чи стала вологою;

пам’ятайте про гігієну: помийте руки з милом, використайте антисептик, що є у приміщенні пункту тестування;

виходьте з будівлі відразу після завершення тесту;

викиньте маску до спеціального контейнера з написом "Використані маски" на виході з будівлі.

Вимоги до пунктів тестування контролюватиме Держпродспоживслужба. Також діятиме супровід медиків та Нацполіції, будуть залучені інструктори не з груп ризику.



Правила проведення ЗНО 2020 під час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу