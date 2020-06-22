Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб випускники з окупованих Донеччини й Луганщини змогли поступити у вищі навчальні заклади на вільній території. У такий спосіб глава держави хоче "заманювати" школярів з окупованого Донбасу.

Про ініціативу Володимира Зеленського щодо дітей з окупованих територій повідомляє Офіс Президента України.

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Що передбачають запропоновані зміни

Вони повинні максимально спростити вступ у виші на вільній від російських військ території України. Діти з окупованого Донбасу зможуть вступити без складання Зовнішнього незалежного оцінювання .

. Ще одне нововведення в тому, що для вступу таких дітей відтепер будуть відкриті всі вищі навчальні заклади . Раніше був обмежений окремий список таких закладів.

. Раніше був обмежений окремий список таких закладів. Усі бажаючі з окупованого Донбасу абсолютно безкоштовно навчатимуться в українських вишах. Це відбуватиметься через державне замовлення в межах квот.

У чому мета запропонованих змін

Усе робиться для ефективної боротьби за молодь з окупованого Донбасу. Адже як альтернатива в них є вищі навчальні заклади з Росії. Також є "виші" й на окупованих територіях, але їх не визнають ніде у світі.

Нині такі спрощення для вступу на вільних територіях України вже існують для випускників з Автономної Республіки Крим і Севастополя.

Це частина нашої державної політики. Ми боремося за молодь на тих територіях, ми хочемо максимально заохотити таких випускників переїжджати сюди, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти,

– пояснив Володимир Зеленський.

За даними МОН, щороку з окупованого Донбасу у виші на вільних територіях вступають більш як тисяча випускників. Ще більше спрощення вступу може стати додатковим стимулом для них.

До слова Зеленський підписав закон, що звільняє школярів від ДПА

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Вони почалися насамперед через пандемію коронавірусу й карантинні обмеження. Спершу ЗНО переносили, згодом дата проведення була незрозумілою. Навіть говорили про повне скасування оцінювання.

Втім для дітей з окупованих територій це стало ще більшим випробуванням. Спершу були закриті КПВВ на Донбасі, а потім, коли вже було домовлене їхнє відкриття, бойовики передумали.

Український журналіст Сергій Гармаш, який родом з нині окупованого Донецька, переконаний, що бойовики вдалися до таких провокацій саме через ЗНО. Мовляв, вони це роблять лише для того, щоб діти з ОРДЛО не могли вступити до вишів на вільній території.