Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы выпускники с оккупированных Донетчины и Луганщины смогли поступить в высшие учебные заведения на свободной территории. Таким образом глава государства хочет "заманивать" школьников из оккупированного Донбасса.

Об инициативе Владимира Зеленского в отношении детей с оккупированных территорий сообщает Офис Президента Украины.

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Что предусматривают предложенные изменения

Они должны максимально упростить поступление в вузы на свободной от российских войск территории Украины. Дети из оккупированного Донбасса смогут поступить без сдачи внешнего независимого оценивания .

. Еще одно новшество в том, что для вступления таких детей отныне будут открыты все высшие учебные заведения . Ранее был ограниченный отдельный список таких заведений.

. Ранее был ограниченный отдельный список таких заведений. Все желающие из оккупированного Донбасса совершенно бесплатно смогут учиться в украинских вузах. Это будет происходить через государственный заказ в пределах квот.

В чем цель предложенных изменений

Все делается для эффективной борьбы за молодежь с оккупированного Донбасса. Ведь как альтернатива у них есть высшие учебные заведения России. Также есть "вузы" и на оккупированных территориях, но их не признают нигде в мире.

Сейчас такие упрощения для вступления на свободных территориях Украины уже существуют для выпускников из Автономной Республики Крым и Севастополя.

Это часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать сюда, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования,

– пояснил Владимир Зеленский.

По данным МОН, ежегодно с оккупированного Донбасса в вузы на свободных территориях вступают более тысячи выпускников. Еще больше упрощенные правила вступления могут стать дополнительным стимулом для них.

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Проблемы со сдачей ВНО-2020: коротко

Они начались в первую очередь из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений. Сначала ВНО переносили, потом дата проведения была непонятной. Даже говорили о полной отмене оценивания.

Впрочем для детей с оккупированных территорий это стало еще большим испытанием. Сначала были закрыты КПВВ на Донбассе, а потом, когда уже было условлено их открытие, боевики передумали.

Украинский журналист Сергей Гармаш, который родом из ныне оккупированного Донецка, убежден, что боевики прибегли к таким провокациям именно из-за ВНО. Мол, они это делают только для того, чтобы дети из ОРДЛО не могли поступить в вузы на свободной территории.