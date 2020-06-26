В Украине 25 июня прошло первое в 2020 году ВНО по математике. Всего в тестировании приняли участие 152 180 выпускников. Однако 83 абитуриентов – не допустили.

Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире "Громадського радіо" заявила, что из 83 выпускников у 30 была повышенная температура и признаки ОРВИ.

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Другие 53 абитуриента просто опоздали или забыли документы.

Кроме того, в пункты тестирования не удалось привезти ребенка в городе Рогатине и 6 детей в Верховинском районе.

В то же время выпускники в Черновицкой области, Закарпатской, Львовской и других областях, пострадавших он наводнения, добрались до пунктов тестирования.

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Заметим, что 89% выпускников, проживающих на оккупированных территориях Донбасса, также не смогли принять участия в ВНО. Они зарегистрировались для теста по математике на 25 июня, однако не смогли пересечь линию разграничения.

Что известно о ВНО 2020: коротко

Тестирование началось с 25 июня и продлится до 17 июля в условиях карантина.

Каждый участник должен прийти в своей защитной маске и сидеть в ней на протяжении всего теста.

Абитуриентов рассадят с соблюдением социальной дистанции.

Пункты тестирования обеспечат масками, халатами, пирометрами и резиновыми перчатками.

Довоз участников ВНО до места проведения тестирования является обязательным.



Условия проведения ВНО / Инфографика 24 канала