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Вступительная кампания 2020: даты приема документов и условия поступления
25 июня , 17:31 Вступительная кампания 2020: даты приема документов и условия поступления
Ігор Саджениця
ВНО-2020: как будет проходить тестирование в условиях карантина
23 июня , 19:10 ВНО-2020: как будет проходить тестирование в условиях карантина
Альона Захарова
В Украине состоялось ВНО по математике: первое тестирование в этом году – фото
11:01, 25 июня В Украине состоялось ВНО по математике: первое тестирование в этом году – фото
Масочки и расстояние друг от друга, – Зеленский обратился к выпускникам накануне ВНО
21:49, 24 июня Масочки и расстояние друг от друга, – Зеленский обратился к выпускникам накануне ВНО
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Как вернуть деньги за пробное ВНО: объяснение правительства
20:43, 23 июня Как вернуть деньги за пробное ВНО: объяснение правительства
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