В Україні 25 червня пройшло перше в 2020 році ЗНО з математики. Всього у тестуванні взяли участь 152 180 випускників. Однак 83 абітурієнтів – не допустили.

Заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій в ефірі "Громадського радіо" заявила, що з 83 ексшколярів 30 мали мали підвищену температуру та ознаки ГРВІ.

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Інші 53 абітурієнтів просто запізнилися або забули документи.

Окрім того, до пунктів тестування не вдалося довезти дитину до міста Рогатина і 6 дітей у Верховинському районі.

Водночас випускники у Чернівецькій області, Закарпатській, Львівській та інших областях, які постраждали він повені, дістались до пунктів тестування.

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Зауважимо, що 89% випускників, що проживають на окупованих територіях Донбасу, також не змогли взяти участі у ЗНО. Вони зареєструвались для тесту з математики на 25 червня, проте не змогли перетнути лінію розмежування.

Що відомо про ЗНО 2020: коротко

Тестування розпочалися з 25 червня і триватимуть до 17 липня в умовах карантину.

Кожен учасник має прийти у своїй захисній масці і сидіти в ній впродовж усього тесту.

Абітурієнтів розсадять з дотриманням соціальної дистанції.

Пункти тестування забезпечать масками, халатами, пірометрами та гумовими рукавичками.

Довіз учасників ЗНО до місця проведення тестування є обов'язковим.



Умови проведення ЗНО / Інфографіка 24 каналу