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Вступна кампанія 2020: дати прийому документів та умови вступу
25 червня , 17:14 Вступна кампанія 2020: дати прийому документів та умови вступу
Ігор Саджениця
ЗНО-2020: як відбуватиметься тестування в умовах карантину
23 червня , 19:06 ЗНО-2020: як відбуватиметься тестування в умовах карантину
Альона Захарова
В Україні відбулося ЗНО з математики: перше тестування цьогоріч – фото
11:01, 25 червня В Україні відбулося ЗНО з математики: перше тестування цьогоріч – фото
Масочки і відстань один від одного, – Зеленський звернувся до випускників напередодні ЗНО
21:40, 24 червня Масочки і відстань один від одного, – Зеленський звернувся до випускників напередодні ЗНО
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Як повернути гроші за пробне ЗНО: пояснення уряду
20:43, 23 червня Як повернути гроші за пробне ЗНО: пояснення уряду
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