Телефон в бачке унитаза: в Киеве разоблачили дерзкое списывание на ВНО
- В Киеве во время ВНО школьник спрятал телефон в бачке унитаза для списывания, но его разоблачили.
- Устройство изъяли, результаты экзамена аннулированы, и ученик должен сдать его в следующем году.
В Киеве во время внешнего независимого оценивания зафиксировали дерзкое нарушение правил. Один из школьников спрятал телефон в бачке унитаза, чтобы воспользоваться им во время экзамена.
Об инциденте рассказал учитель географии Андрей Уткин, который работал инструктором на ВНО и отвечал за соблюдение дисциплины.
Как ученик придумал нестандартную схему для списывания?
По словам учителя, во время тестирования один из школьников вел себя подозрительно и несколько раз просился выйти в туалет. В соответствии с правилами, педагог сопровождал его.
"Он попросился выйти. Иду с ним. Я себе стою, считаю пауков на потолке, а тот что-то копается, ну, думаю, мало ли. После еще зашел полицай с металлоискателем. Обнаружил в бачке телефон на клейкой ленте. Чей – понятно, но ведь за руку не поймали. В конце концов, аппарат изъяли и в сейф. Выходим с пареньком второй раз. Жалуется, что имеет "слабый пузырь". Ага, думаю, верю, я поверил. Слышу шуршит, сюда-туда. Потом такое громкое: "НУ, П***ЕЦ!". Выходит и обреченно плетется в класс", – пишет педагог.
После завершения экзамена ситуация получила логическое продолжение. На изъятый телефон поступил звонок, на который ответил председатель экзаменационной комиссии в присутствии полиции. Это фактически подтвердило причастность участника тестирования к нарушению.
В результате школьнику вернули телефон, однако его результаты внешнего независимого оценивания были аннулированы. Таким образом, он потерял возможность использовать этот результат для поступления и вынужден был сдавать экзамен повторно уже в следующем году.
НМТ-2026: все что нужно знать
2 апреля закончился основной период регистрации для участия в УМТ в 2026 году. Кто вовремя подал документы, может сформировать сертификат участника мультитеста или ожидает подтверждения регистрации.
Основная сессия УМТ продлится с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
Проверять знания участников тестирования будут по 4 предметам. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература. Мультитест будет проходить в течение одного дня в рамках двух этапов.