"Онучка" или "внучка": как правильно сказать на украинском
Многие украинцы путают русские слова и украинские, используя русизмы в языке. А еще в украинском языке есть слова, язык происхождения которых или несколько форм употребления вызывает сомнение.
В рубрике "Говорим правильно на украинском!" рассмотрим рекомендации языковедов как правильно употреблять слова "внучка" или "онучка", больше читайте на Образование 24.
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Так как правильно "внучка" или "онучка"
Словари современного украинского языка, советуют оба варианта написания и произношения. Слова являются правильными и допустимыми в литературном языке, а более частые варианты употребления зависят от региона Украины.
Кто такие внукиВнук/внучка, онук/онучка – сын/дочь сына или дочери, двоюродный внук/внучка – сын племянника или племянницы. Они являются потомками в третьем поколении бабушки и дедушки.
Так, украинское "внук" происходит от праславянского слова vъnukъ. В украинском языке, происходит чередование префиксов у-в-в-о для благозвучности, где у-о обычно употребляем в начале предложения и после согласного, а в – после гласного звука.
Итак, варианты: внук/внучка, онук/онучка – абсолютно правильные! Можем встретить и такой вариант – унук/унучка.
А вот единственной правильной формой для четвертого поколения в семье является слово правнуки.
В законодательстве Украины, в частности в Гражданском и Семейном кодексах Украины, используются термины внук/внучка/внуки.
Интересно! 7 сентября отмечается День внуков! Его начали в Нидерландах, где его отмечают уже несколько десятилетий. Праздник быстро распространился во всем мире, в том числе и в Украине. Хорошая возможность встретиться в семейном кругу!
В украинском языке есть и уменьшительно-ласкательная форма слова:
- "внучок", "онучок", "унучок", "унучечок";
- "онучечка", "онученька", "внучечка" или "внучка";
- "онучатко", "внучек".
Во множественном числе, когда таких родственников несколько, можем сказать –"внучата" или "онучата".
Важно! Ударение в этих словах всегда на букву "У" – внУчка/онУчка!
Внучата! / Иллюстративное фото
Как звучит в литературе
- "Оце тобі, тату, за тую науку: сядь собі в запічку, колиши онуку". (Народна пісня).
- "А Таміла, онука Ганни Денисівни Кошової, їде.. із Білоцерківського сільськогосподарського технікуму до бабусі в гості".(Остап Вишня).
- "Німець скаже: "Ви моголи". "Моголи! моголи!" Золотого Тамерлана. Онучата голі".("І мертвим, і живим, і ненарожденним…" Тарас Шевченко).