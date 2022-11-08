Во Львове "заминировали" школы
8 ноября 2022 , 11:21Читати новину українською
Источник:Игорь Зинкевич
Во Львове "заминировали" учебные заведения. Информацию о "минировании" получили утром 8 ноября от анонима.
Сообщения о заминировании получили в 10:15. Правоохранители взялись проверять информацию .
Стирают следы преступлений: россияне в Мариуполе сносят школу
Во Львове "заминировали" школы
Информацию подтвердила представитель полиции Львовской области, Светлана Добровольская, передает "Эспрессо.Запад".
Есть такое сообщение, сейчас работают все соответствующие спецслужбы ради безопасности детей,
– подчеркнула спикер.
Как известно, "заминировали" как минимум три лицея и три школы во Львове, а также школу в Винниках.
Во Львове "заминировали" школы: смотрите видео
На днях "заминировали" школу в Ровно
- 1 ноября в Ровно "заминировали" 23-ю школу .
- Об этом сообщил городской голова Александр Третьяк. Всех людей с места происшествия эвакуировали.
- На месте работали оперативные службы.
- Отметим, что по состоянию на утро 1 ноября в Ровно и по всей Украине длилась воздушная тревога.
К теме В Киеве "заминировали" все школы
Тревожное сообщение получали и в Киеве
- В конце сентября тревожное сообщение о "заминировании" получила и школа на Осокорках.
- Позже – учебные заведения на Троещине и в Печерском районах Киева.
- На месте происшествия работали полиция и соответствующие службы.