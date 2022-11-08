Во Львове "заминировали" учебные заведения. Информацию о "минировании" получили утром 8 ноября от анонима.

Сообщения о заминировании получили в 10:15. Правоохранители взялись проверять информацию .

Стирают следы преступлений: россияне в Мариуполе сносят школу

Во Львове "заминировали" школы

Информацию подтвердила представитель полиции Львовской области, Светлана Добровольская, передает "Эспрессо.Запад".

Есть такое сообщение, сейчас работают все соответствующие спецслужбы ради безопасности детей,

– подчеркнула спикер.

Как известно, "заминировали" как минимум три лицея и три школы во Львове, а также школу в Винниках.

Во Львове "заминировали" школы: смотрите видео

На днях "заминировали" школу в Ровно

1 ноября в Ровно "заминировали" 23-ю школу .

Об этом сообщил городской голова Александр Третьяк. Всех людей с места происшествия эвакуировали.

На месте работали оперативные службы.

Отметим, что по состоянию на утро 1 ноября в Ровно и по всей Украине длилась воздушная тревога.

К теме В Киеве "заминировали" все школы

Тревожное сообщение получали и в Киеве