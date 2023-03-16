Относительно начала обучения детей до сих пор много дискуссий. В некоторых странах дети учатся читать с 4 лет, в других – только после 7 лет. В каком возрасте детям лучше начинать учиться читать – читайте результаты исследования в статье.

Стоит ли учить читать в раннем возрасте

Ранний языковой опыт ребенка считается основой для ее дальнейшего успеха. Эксперты утверждают, что речь в книгах, песнях или чтении вслух играет решающую роль в развитии.

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То, как много разговаривать с малышами в детстве, также может оказать длительное влияние на будущие достижения в образовании. А именно книги помогут расширить словарный запас и глубину речи.

И поскольку раннее обучение считается важным для дальнейшего успеха, садики часто начинают учить детей грамотности еще до начала формального образования.

Во многих странах ф нормальное образование начинается с четырех лет. Часто считают, что ранний старт дает детям больше времени для обучения и успехов. Поэтому некоторые родители водят детей от четырех лет на дополнительные занятия или нанимают репетиторов.

В Великобритании дети проходят тестирование на втором году обучения в школе (в возрасте 5 – 6 лет), чтобы проверить, достигли ли они ожидаемого уровня чтения. Но критики считают, что столь раннее тестирование может оттолкнуть детей от чтения.

Многие исследования показывают незначительную пользу от раннего слишком активного обучения. В одном отчете США за 2015 год говорится, что ожидания общества относительно того, чего дети должны достичь в детском саду, изменились.

Что важно во время обучения детей

Также большое значение имеет то, как дети учатся и в каких условиях.

Обучение маленьких детей чтению – одна из важнейших вещей начального образования. Это имеет фундаментальное значение для прогресса детей в жизни,

– говорит профессор Доминик Вайз.

Исследователи утверждают, что раннее образование привело к более формальному обучению маленьких детей. А тесты, используемые для оценки, могут иметь мало общего с навыками, которые действительно необходимы детям для чтения.

Приоритетом, по их словам, должно быть поощрение интереса к словам и знакомство с ними с помощью сборников рассказов, песен и стихов, помогающих ребенку воспринимать слова на слух.



Ребенок читает книгу / Фото Pexels

Некоторые исследования показывают, что дети, посещающие дошкольные учреждения с интенсивной учебной программой, не имеют высших способностей в последующих классах. То есть посещение дошкольного учреждения может оказать положительное влияние на дальнейшие достижения в жизни, но не обязательно на академические навыки.

Однако раннее образование может положительно повлиять на социальное развитие, что в свою очередь влияет на вероятность окончания школы и университета.

Кроме того, садики, где дети приобретают образовательные навыки из-за игры, имеют лучшие результаты, чем, например, более ориентированы на классическое обучение дошкольные учреждения. Ибо чрезмерно формализованное обучение может замедлить прогресс.

Некоторые ученые поддерживают позднее начало учений

Пока одни родители мечтают об успешной карьере своего ребенка, другие выбирают дистанционную школу "Оптима" , где в рамках сотрудничества с Amazon учащиеся-подростки бесплатно испытывают свои силы в ИТ-технологиях. Узнайте условия обучения и обеспечите школьнику легкий старт в перспективной отрасли.

Не все склоняются к раннему началу учебы. Во многих странах, включая Германию и Японию, формальная учеба в школе начинается примерно с шести лет.

В Финляндии, которую часто называют страной с одной из лучших систем образования в мире, дети начинают посещать школу в семь лет. Но финские ученики имеют более высокие результаты в понимании прочитанного, чем ученики из Великобритании и США. В соответствии с подходом, ориентированным на ребенка, годы пребывания в финском детском саду наполнены играми и отсутствием официального обучения.



Ребенок читает книгу / Фото Pexels

Исследования подтверждают идею начинать позже. Так, исследование детского сада в США в 2006 году показало, что у детей, отложивших поступление на один год, результаты тестов улучшились.

Другие исследования, которые сравнивали читающих на раннем этапе и читающих позже, показали, что вторые даже немного превосходят первые в способностях понимания.

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Остается вопрос: если навыки чтения не улучшаются благодаря раннему обучению, зачем начинать рано? Здесь нужно обращать внимание на индивидуальные отличия. "Дети сильно отличаются с точки зрения базовых навыков, когда они идут в школу или начинают учиться читать", – объясняет преподавательница Анна Каннингем.

По ее мнению, не имеет значения, начинаешь ли ты читать в четыре, пять или шесть лет, если метод хороший и проверенный. "Дети настолько выносливы, что найдут возможность играть в любом контексте", – добавила она.

Исследователи добавляют, что одержимость ранней грамотностью кажется несколько безосновательной, поэтому нет ни нужды, ни явной пользы от спешки. С другой стороны, если ваш ребенок рано начинает читать или проявляет самостоятельный интерес к чтению – это тоже хорошо.