Студенты будут проходить курс военной подготовки в вузах
14 января 2024, 18:56Читати новину українською
Минобразования планирует ввести в высших учебных заведениях пилотные военные кафедры. Изменения стартуют уже с сентября 2024 года.
Эти кафедры будут отвечать за базовую военную подготовку всех парней. А также – желающих девушек.
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Студенты будут проходить курс военной подготовки в вузах
Так, специальность можно будет получить, пройдя курс тактической медицины, базовой стрельбы и т.д.
Пилотные проекты заработают с нового учебного года.
Ранее заместитель министра образования и науки Украины по высшему образованию Михаил Винницкий подчеркнул, что военные кафедры являются важной потребностью в современной Украине.
Систему военного образования трансформируют
- Отметим, что система военного образования трансформируется по стандартам НАТО с 2026 года.
- Это подразумевает Концепция трансформации системы военного образования по стандартам НАТО.
- Ее реализуют 1 сентября 2023 года.