Минобразования планирует ввести в высших учебных заведениях пилотные военные кафедры. Изменения стартуют уже с сентября 2024 года.

Эти кафедры будут отвечать за базовую военную подготовку всех парней. А также – желающих девушек.

Смотрите также Будут изменения: кто из студентов будет получать стипендию в 2024 году

Студенты будут проходить курс военной подготовки в вузах

Так, специальность можно будет получить, пройдя курс тактической медицины, базовой стрельбы и т.д.

Пилотные проекты заработают с нового учебного года.

Ранее заместитель министра образования и науки Украины по высшему образованию Михаил Винницкий подчеркнул, что военные кафедры являются важной потребностью в современной Украине.

Систему военного образования трансформируют