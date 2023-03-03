"Все будут ездить к нам учиться": в МОН рассказали о трансформации военного образования
В Украине началась и продолжается трансформация системы военного образования. Соответствующую Концепцию в декабре 2022 года согласовал Кабмин.
Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко. При этом уточнил, что военным образованием в Украине занимается Минобороны.
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В МОН рассказали о трансформации военного образования
Витренко отметил, что над разработкой вышеупомянутой Концепции работала мощная рабочая группа, в которую вошли и представители МОН.
Концепция направлена на улучшение уровня военного образования, на его интернационализацию и введение стандартов НАТО в систему украинского военного образования.
– подчеркнул чиновник.
При этом добавил, что трансформация украинского военного образования уже и постоянно продолжается .
Витренко также убежден, что после победы в войне иностранцы будут ездить овладевать военным делом в Украину – "будут учиться у наших военных".
Больше деталей рассекречивать замглавы МОН не смог.
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Кто из педагогов имеет право на отсрочку от мобилизации
Согласно закону Украины, педагоги имеют право на отсрочку от службы в Вооруженных силах, если:
- работа в сфере образования – основной вид труда;
- ставка составляет не менее 0,75.
Кстати, после принятия закона №7272 мобилизации не подлежат также ученики и преподаватели училищ – на уровне со студентами и преподавателями колледжей и вузов.
Так, отсрочку могут получить студенты ПТУ, которые учатся на дневной или дуальной форме, а также преподаватели ПТУ, если они выполняют вышеуказанные условия.