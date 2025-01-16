Семь военных вузов Украины могут войти в сеть Европейского колледжа безопасности
Министерство обороны нашего государства продолжает внедрять евроатлантические стандарты в систему профессионального военного образования Вооруженных Сил. Ведомство, в частности, подало заявки о вступлении семи военных ЗВО в сеть Европейского колледжа безопасности.
Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство обороны Украины. В ведомстве назвали эти вузы.
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МОУ подало заявки о вступлении 7 вузов в сеть Европейского колледжа безопасности
Говорится о таких ЗВО:
Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;
Житомирский военный институт имени Королева;
Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут;
Военный институт танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт";
Военно-юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
Институт военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия".
Интеграция в сеть ESDC открывает новые уникальные возможности для нашей системы военного образования. Это позволит повысить уровень профессиональной подготовки специалистов в сфере безопасности и обороны по лучшим европейским практикам, а также усилит сотрудничество Украины с государствами-партнерами,
– заявил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Рассмотрят заявки на заседании Исполнительного ученого совета ESDC 18 – 19 февраля 2025 года в Брюсселе.
Что известно о Европейском колледже безопасности и обороны (ESDC)
ЗВО основан в 2005 году для предоставления образования стратегического уровня в сфере Общей политики безопасности и обороны, а также развития европейской культуры безопасности.
Колледж функционирует как сеть, объединяющая гражданские и военные учреждения, академии, университеты и другие организации, связанные с политикой безопасности и обороны в пределах ЕС.