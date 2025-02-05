В Украине увеличили подготовку в вузах по самым востребованным в армии специальностям

Военные высшие учебные заведения Украины увеличили подготовку по самым востребованным в армии специальностям. На запрос Вооруженных Сил они эти вузы вводят обучение по новым направлениям.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Новации стартуют в этом году.

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Военные ЗВО увеличили подготовку по самым востребованным специальностям

В 2025 году начнут преподавание таких новых специальностей: психологическая поддержка персонала в подразделениях, на кораблях (по видам вооруженных сил) и физкультурная-спортивная реабилитация военнослужащих.

Несмотря на рост роли современных технологий на поле боя традиционные военные специальности также востребованы в ВСУ. Среди них – юрисконсультская работа, военный перевод, международные отношения в военной сфере, военная психология, военная журналистика, а также финансы и военная экономика.

Заместитель главы МОУ, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник отметил, что современные военные вызовы требуют от военных глубоких знаний и специальной подготовки.

Нам нужны специалисты, которые владеют новейшими технологиями, умеют работать с беспилотниками, разбираются в кибербезопасности и защите информации. Мы обновляем учебные программы, чтобы готовить тех, кто обеспечит преимущество ВСУ на поле боя: на суше, в небе, воде и в киберпространстве,

– сообщил он.

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По каким специальностям увеличили подготовку из-за войны

Самыми востребованными в ВСУ специальности, по которым увеличили подготовку военных специалистов в военных ЗВО после начала полномасштабного вторжения, являются: