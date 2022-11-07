Террор продолжается: сколько россияне убили детей и разрушили образовательные учреждения в Украине
Источник:Офис генпрокурора
Россия продолжает уничтожать учебные заведения в Украине в рамках полномасштабной войны. Также от рук агрессора и дальше гибнут дети и взрослые.
Так, россияне с 24 февраля уже убили 430 украинских детей. При этом 820 детей получили ранения в результате военных действий в Украине.
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Сколько детей пострадали и учебных заведений разрушил агрессор
По состоянию на утро 7 ноября более 1250 детей пострадали из-за полномасштабного вторжения агрессора. Эти цифры не окончательны.
Больше всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой – 420;
- Харьковской – 263;
- Киевской – 116;
- Николаевской – 77;
- Запорожской – 70;
- Черниговской – 68;
- Луганской – 64;
- Херсонской – 58;
- Днепропетровской – 31.
Из-за бомбардировок и обстрелов России повреждено также более 2,7 тысячи учебных заведений в нашем государстве. 332 из них разрушены полностью.
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Что делать учителям, выехавшим из оккупации
- Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что делать выехавшим из оккупации педагогам.
- Если школа уничтожена вместе с документами, а доступы к казначейским счетам потеряли, учителя могут устроиться на работу в другое учебное заведение на подконтрольных Украине территориях.
- Для этого педагоги, которые не могут уволиться с предыдущего места работы из-за потери документов, должны обратиться в ближайший центр занятости с письменным заявлением. "Прошу уволить меня из-за того, что я вынужден/-а уехать. Документы потеряны. Но прошу считать меня от (указать дату) уволенным/-ой с предыдущего места работы, рассказал Горбачев о тексте заявления.
- Также, по его словам, со следующего дня человек может официально устраиваться на работу в другую школу.