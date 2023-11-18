Швеция выделила миллионы евро на восстановление учебных заведений в Украине
Источник:Прессслужба шведского правительства
Правительство Швеции объявило о выделении около 6,5 миллиона евро на восстановление разрушенных и поврежденных школ и садиков в Украине из-за войны. В частности, и на обустройство укрытий в этих учебных заведениях.
Так, эти средства планируют направить на обустройство хранилищ в школах и садиках, чтобы их подготовить к зиме. В частности, наладить у них водоснабжение и санузел.
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Швеция выделила миллионы евро на восстановление школ и садиков и Украине
Фонд Юнеско, из которого направят средства, акцентирует внимание на инклюзивности школьного пространства. Поэтому укрытия должны быть доступны для детей с инвалидностью. При этом учащиеся и дошкольники должны получать психологическую поддержку.
Министр образования Швеции Лотта Эдгольм также подчеркнула, что очень важно, чтобы дети в Украине могли получать образование без длительных перерывов, а учебные заведения были безопасными.
В правительстве Швеции также сообщили, что с 24 февраля 2022 года в Украине россияне повредили более 3 тысяч учебных заведений. При этом 360 уничтожили полностью.
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Сколько учебных заведений отстроили
- Украинские власти отметили, что за время полномасштабной войны Россия атаковала более 3,5 тысяч учебных заведений в Украине. Половина из них – школы.
- Глава правительства Денис Шмигаль заявлял, что более 500 образовательных учреждений уже отстроили.
- И добавил, что Украине не ждут окончания войны, чтобы взяться за восстановление учебных заведений.