"Возможность": стоит ли сейчас восстанавливать учебные заведения в Украине

Россия за время полномасштабной войны уничтожила и разрушила в Украине тысячи учебных заведений. Однако полтысячи из них уже отстроили.

Все для того, чтобы дети имели возможность учиться очно. Эксминистерка образования Анна Новосад при этом отметила, что это вопрос выбора.

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Стоит ли сейчас восстанавливать учебные заведения

Эксочительница МОН при этом спросила: "Мы что ценим? Какую-то физическую материю или возможность детей учиться?".

Мы не должны сейчас говорить о каких-то космических инновационных восстановлениях, где мы строим лицей будущего. Давайте говорить о более простых решениях, модульных, которые здесь и сейчас помогают вернуть часть детей к обучению. Может прилететь? Может быть. А может и не прилететь,

– заявила Новосад.

И отметила, что Чехия первой после начала войны в 2014 году помогла Горловскому институту иностранных языков переехать в Бахмут. При этом чехи профинансировали ремонт, переезд, инфраструктуру.

Они тогда не спрашивали, может ли прилететь? Мы знаем, что произошло через 8 лет в Бахмуте. Но 8 лет там учились студенты, там работали люди. Это вопрос выбора, это вопрос поддержки здесь и сейчас наших людей,

– говорит эксочильница МОН.

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Сколько учебных заведений уничтожила Россия в Украине