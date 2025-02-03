В Украине отстроят еще 8 разрушенных Россией школ
В Украине отстроят еще восемь школ, которые разрушила Россия. Учебные заведения восстановят с соблюдением стандартов энергоэффективности и безбарьерности.
Проект реализуют при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) и правительств Украины и Испании. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
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В Украине отстроят еще 8 уничтоженных Россией школ
Цель проекта – обеспечение равного доступа к образованию в Украине, несмотря на войну. Планируется до декабря 2026 года восстановить учебные заведения в таких областях:
- Волынская;
- Киевская;
- Львовская;
- Сумская.
Это позволит более 5 тысячам школьников и 450 педагогам учиться и работать в безопасных и комфортных условиях,
– отметил глава МОН Оксен Лисовой.
Восстановление в рамках инициативы охватывает легкие и средние ремонтные работы в учреждениях, где уровень повреждений не превышает 60%. В частности, предусматривает:
- внедрение энергоэффективных решений по утеплению зданий, термоизоляции фасадов для уменьшения потребления энергии зимой и защиты от перегрева летом;
- установку солнечных водонагревательных коллекторов и панелей, энергосберегающего LED-освещения и датчиков движения в коридорах;
- обеспечение безбарьерности помещений.
В одной из школ, участвующих в проекте, запланировали капитальный ремонт с учетом принципов НУШ. Общий бюджет инициативы составляет 4 миллиона евро.
Отметим, что эта инициатива является частью проекта "Обновление учебных заведений в Украине: восстановление социальной инфраструктуры, поврежденной в результате войны", который реализует Программа развития ООН (ПРООН) в Украине при финансовой поддержке правительства Испании и в сотрудничестве с Испанским агентством международного сотрудничества в целях развития (AECID) ПРООН.
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