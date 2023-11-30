Президент встретился со студентами и рассказал о восстановлении вузов в Украине

Глава Украинского Государства Владимир Зеленский встретился со студентами трех николаевских вузов. Рассказал им, в частности, о восстановлении университетов в нашем государстве.

Президент подчеркнул, что, несмотря на российско-украинскую войну, наша молодежь остается в Украине и получает здесь высшее образование.

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Президент рассказал о восстановлении вузов в Украине

По словам Зеленского, когда молодежь остается в Украине, это один из сильнейших мотивационных факторов, чтобы победить в этой войне.

Президент также ответил на вопросы николаевских студентов по восстановлению вузов, в частности, в Николаеве, которые разрушили россияне.

Началось восстановление многих объектов – тех, где возврат прилетов минимизированный. Николаев под угрозой остается пока. Но работаем над тем, чтобы обеспечить ПВО как и город, так и Юг Украины в целом,

– сообщил глава государства.

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