Федоров рассказал, какая профессия станет одной из самых престижных в Украине

В Украине идет реформа образования. В Минцифре при этом говорят: профессия учителя после осуществления соответствующих изменений будет одной из самых престижных.

Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, глава Минцифры Михаил Федоров при этом заявил о разработке новой реформы образования. Ее презентуют в середине лета.

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Профессия учителя станет одной из самых престижных

Вскоре Минцифры вместе с МОН обещают представить изменения, направленные на инновации и формирование другого мышления у подрастающих поколений.

Минцифры также намерено определить необходимые для развития нашего государства компетентности, которые следует воспитывать среди людей, и создавать учебные программы, стандарты и сеть образования на их основе.

Так, после реформы профессия педагога должна стать одной из самых престижных в стране, анонсировал Федоров.

При этом рассказал, что в системе образования Украины существует немало проблем. Большинство касается профессионально-технического и высшего образования.

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